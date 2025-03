SIRECOM VAI PROMOVER UMA PALESTRA SOBRE OS IMPACTOS DA REFORMA TRIBUTÁRIA PARA OS REPRESENTANTES COMERCIAIS

No dia 31 de março, às 19 horas, o Auditório do Hotel SESC Atalaia, em Aracaju, será palco de uma palestra ministrada pela contadora Angela Dantas. Com vasta experiência em gestão fiscal e planejamento tributário, Angela é empresária contábil, perita judicial e extrajudicial, professora universitária e membro do Conselho de Contribuintes da SEFAZ/SE, além de representante do Conselho Federal de Contabilidade junto a Receita Federal.

Nesta palestra, os representantes comerciais irão aprender sobre as principais mudanças da reforma tributária e como elas afetam a atividade do setor de representação comercial. Também será possível entender estratégias para otimizar a carga tributária e garantir a conformidade com a legislação. Os ouvintes também vão conhecer dicas práticas para o planejamento tributário e a gestão fiscal dos seus negócios e ganhar a oportunidade de gerar networking com outros profissionais da área.

O evento é uma realização conjunta entre Sirecom-SE (Sindicato dos Representantes Comerciais do Estado de Sergipe), CORE-SE (Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado de Sergipe) e Sescap-SE (Sindicato das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas e das Empresas de Serviços Contábeis do Estado de Sergipe).

Garanta a sua vaga. Faça a sua inscrição pelo link: https://www.sympla.com.br/evento/tributacao-para-representantes-comerciais-com-foco-nas-mudancas-da-reforma-tributaria/2859542