Sistema Comércio celebra os 77 anos da Fecomércio em Sergipe

O Sistema Comércio celebra os 77 anos da Fecomércio/Se, uma trajetória marcada pela dedicação e compromisso com o desenvolvimento social e econômico do Estado de Sergipe.

Instituição criada em 1948 pelos empresários do comércio, cumpre sua missão histórica de promover ações educativas que contribuem para o bem-estar da família comerciária e a qualificação profissional dos trabalhadores através das entidades coirmãs, Sesc e Senac, buscando em sua longínqua jornada o fortalecimento de uma sociedade mais justa e democrática.

A diretora regional do Sesc, Aparecida Farias, destacou o trabalho exitoso da Fecomércio, o comprometimento incansável do presidente Marcos Andrade, e a participação valorosa dos Conselhos Regionais, para o crescimento da instituição e o reconhecimento de toda sociedade sergipana. “Sinto-me honrada de fazer parte dessa casa e poder contribuir com essa missão que muita nos orgulha, porque cuidar de pessoas nos aproxima”, ressaltou a diretora.

Comunicação Sesc