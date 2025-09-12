Sistema elétrico da Barra será reforçado com mais 14 novos quilômetros de rede

Região está recebendo um conjunto de obras na rede elétrica

A Energisa Sergipe construirá 14 novos quilômetros de redes de energia elétrica na Barra dos Coqueiros, como parte de um conjunto de obras, melhorias e modernização da rede elétrica na região. Serão investidos R$ 9 milhões, beneficiará a população de Barra dos Coqueiros e cidades vizinhas, entre clientes residenciais, comerciais e estabelecimentos públicos e privados, reforçando a qualidade e a confiabilidade do fornecimento de energia no município.

As obras estão sendo realizadas para acompanhar o crescimento urbano e turístico acelerado, que exige reforços constantes na rede elétrica. Entre as melhorias previstas estão a construção de novas redes de média tensão, a implantação de um novo alimentador exclusivo saindo da Subestação Porto para atendimento direto à região, a substituição do transformador da subestação por outro de maior potência e a troca da rede elétrica existente com redistribuição das cargas, tornando o sistema mais eficiente.

“Essas ações fazem parte de um conjunto de investimentos que estamos realizando na Barra com o objetivo de reforçar a infraestrutura elétrica local, preparando a cidade para o presente e para o futuro. Estamos construindo novas redes, instalando equipamentos tecnológicos e modernizando a rede elétrica já existente. Um conjunto de obras que será executado até dezembro deste ano, buscando a melhoria contínua do fornecimento de energia na região”, afirma o gerente de Construção e Manutenção da Energisa Sergipe, Thyago Tanouss.

Uma das ações é a construção de novas redes no Centro da Barra dos Coqueiros e na Atalaia Nova, além da reforma da rede elétrica já existente, com o objetivo de reforçar ainda mais o fornecimento de energia na região. Também estão sendo instalados sete religadores automáticos, que garantem a continuidade do fornecimento, minimizando interrupções e reduzindo a necessidade de intervenção humana em falhas momentâneas.

A Subestação Porto, responsável pela distribuição de energia para os clientes da Barra dos Coqueiros, também passará por melhorias, com a substituição do transformador por um de maior capacidade, o que representa um aumento de 20% na potência instalada. Essa modernização vai ampliar a capacidade de atendimento da subestação, garantindo mais segurança, estabilidade e qualidade no fornecimento, especialmente em períodos de maior demanda.

O cronograma de investimentos da Energisa Sergipe inclui ainda serviços de manutenção preventiva na região, como substituição de cabos, cruzetas (estruturas que sustentam os cabos), isoladores, transformadores, postes e outros equipamentos da rede. Essas ações de manutenção ocorrem em paralelo às obras em andamento.

Ponte Aracaju/Barra

Desde 27 de agosto, uma grande obra está sendo realizada no trecho da ponte Aracaju/Barra para construção de uma nova rede elétrica de 1,6 quilômetros. Para realização da obra, foi necessário o bloqueio parcial de uma das vias, em parceria com o Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE).

A intervenção ocorre até o final de setembro, sempre no horário das 9h às 15h definido estrategicamente para não comprometer o fornecimento de energia aos clientes da Barra dos Coqueiros nem causar grandes impactos no trânsito local. Até o momento, 30% da obra já foi concluída, com previsão de término antes do prazo inicialmente estimado.

Texto e foto Adriana Freitas