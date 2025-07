Sistema Fecomércio-Sesc-Senac apresenta case de projetos na CNC e reforça protagonismo do estado de Sergipe no turismo nacional

Nesta sexta-feira (11), último dia do Sicomércio, maior evento sindical patronal do Brasil, promovido pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o Sistema Fecomércio-Sesc-Senac de Sergipe se destacou com a apresentação de cases de sucesso que vêm transformando o cenário turístico e econômico do estado.

Durante a exposição no eixo de comunicação institucional, os eventos “Bem-Vindo ao País do Forró”, “Marinete do Forró”, “Semana da Sergipanidade” e “Natal Iluminado” foram apresentados em formato de palestra pelo presidente do Sistema, Marcos Andrade, e pelo chefe de comunicação e inteligência, Marcio Rocha. A apresentação atraiu atenção pelo grau de inovação, capacidade de mobilização e impacto econômico alcançado pelas iniciativas.

Além de descreverem as ações e os conceitos por trás dos eventos, os representantes do Sistema apresentaram dados sobre os resultados econômicos gerados, os perfis dos turistas atraídos e os impactos positivos nas cadeias produtivas do comércio, serviços e turismo. Foram detalhados ainda os índices de movimentação financeira durante as realizações, com destaque para a elevação significativa da atividade empresarial em Aracaju e no interior sergipano, além de números que evidenciam a variação positiva do fluxo turístico no estado nos últimos anos.

Segundo Marcos Andrade, a integração entre cultura, comércio e turismo tem gerado efeitos diretos e concretos no dinamismo econômico sergipano:

“Os eventos promovidos pelo Sistema Fecomércio em Sergipe se tornaram verdadeiros motores de desenvolvimento, movimentando o mercado local em diversas variantes — desde o pequeno ambulante até grandes redes hoteleiras e o setor de serviços. Sergipe hoje é um dos cinco estados que mais crescem em volume de negócios no Brasil, e muito desse avanço se deve ao trabalho contínuo de valorização da cultura local com foco no estímulo ao turismo e à economia criativa.”

Marcio Rocha, economista e responsável pela comunicação do Sistema, destacou que os eventos possuem uma sólida estratégia de impacto econômico, ancorada na promoção da identidade sergipana e no apoio irrestrito da imprensa:

“Os projetos do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac de Sergipe injetam, em média, mais de 100 milhões de reais por ano na economia local, gerando empregos, atraindo visitantes e fortalecendo o comércio. Sergipe tem se consolidado no cenário nacional como um destino estratégico do turismo cultural, com forte apoio da mídia local, que cumpre papel essencial na valorização das ações institucionais e na mobilização da sociedade.”

