SOG25 começa nesta quarta-feira com a presença do governador Fábio Mitidieri

Fábio Mitidieri estará na abertura do evento, no Centro de Convenções AM Malls de Aracaju

Com a presença confirmada do Governador do Estado, Fábio Mitidieri, será aberto nesta quarta-feira, dia 23, às 10h, o Sergipe Oil & Gas (SOG25), evento já consolidado no calendário nacional do setor e que a cada ano atrai mais empresas e profissionais.

Em sua quarta edição, o SOG25 tem acesso gratuito e as inscrições podem ser feitas pelos interessados diretamente no site (www.sergipeoilgas.com.br). O evento será realizado de 23 a 25 de julho no Centro de Convenções AM Malls de Aracaju. No primeiro dia das 10h às 20h e nos demais dias das 13h às 20h.

Texto e foto assessoria