Startup sergipana é reconhecida entre as 100 mais promissoras do país

A startup sergipana Abraço foi destaque nacional ao ser reconhecida pela revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios (PEGN) como uma das 100 startups mais promissoras do Brasil em 2025. A empresa, que desenvolveu uma plataforma inovadora de gestão de terapias e inclusão escolar para pessoas com neurodivergências, tem se consolidado como referência em tecnologia voltada ao impacto social e conta com o apoio estratégico do Sebrae.

Voltada para o atendimento de pessoas no espectro autista (TEA), TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade) e outras condições do neurodesenvolvimento, a Abraço tem como propósito tornar o processo terapêutico mais eficiente, integrado e humano, conectando em um só ambiente profissionais, famílias, escolas e planos de saúde.

Por meio da plataforma, terapeutas aplicam avaliações, elaboram planos de intervenção personalizados e acompanham resultados com gráficos automáticos e recursos de inteligência artificial. A tecnologia também possibilita maior envolvimento das famílias e das escolas, promovendo um cuidado colaborativo e contínuo.

“A Abraço nasceu da vontade de resolver o problema real da fragmentação dos tratamentos terapêuticos. Queremos unir ciência, tecnologia e empatia para gerar impacto de verdade”, destaca Eduardo Costa, CEO da startup.

Mais do que uma ferramenta de gestão, a plataforma atua no coração do processo terapêutico, utilizando IA para sugerir planos, automatizar relatórios e monitorar o progresso em tempo real. Essa abordagem tem atraído a atenção do ecossistema de inovação nacional por aliar tecnologia de ponta a um propósito relevante.

Apoio do Sebrae

A trajetória da Abraço é marcada por uma parceria sólida com o Sebrae Sergipe, que tem apoiado a startup em diversas frentes. A empresa participou de programas como o SebraeTec, Capital Empreendedor (edições 2024 e 2025) e Startup NE, além de receber suporte em missões de exposição com estandes nos eventos Neon e Startup Summit, nos anos de 2024 e 2025.

De acordo com Costa, o acompanhamento da equipe do Sebrae foi decisivo para o amadurecimento do negócio. “O relacionamento com o Sebrae tem sido essencial para o nosso crescimento, não apenas pelos recursos e programas de fomento, mas também pelas mentorias estratégicas, conexões valiosas e visibilidade que impulsionaram a Abraço”, ressalta.

A analista do Sebrae, Kattiussya Alves acompanha de perto a jornada da empresa, oferecendo orientação técnica e estratégica. “É incrível ver a Abraço ganhando destaque no cenário nacional. Isso reforça todo o potencial do nosso ecossistema de inovação sergipano, que vem criando oportunidades reais para que as startups cresçam, cheguem ao mercado e conquistem visibilidade. É a inovação gerando impacto e desenvolvimento de verdade para Sergipe”, afirmou.

