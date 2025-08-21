Sulgipe conquista prêmio máximo da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia

A Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee) anunciou os vencedores do Prêmio Abradee 2025, que reconhece as empresas com melhor desempenho na distribuição de energia elétrica no Brasil. O título máximo da noite, de Melhor Distribuidora Nacional, foi concedido à Sulgipe, entre as distribuidoras com até 500 mil consumidores.

“Hoje é um dia especial para a Abradee, no ano em que celebramos nosso 50º aniversário, realizamos mais uma premiação para reconhecer as distribuidoras que mais se destacaram. Em especial, a premiação dedicada à inovação é motivo de grande orgulho, pois demonstra o compromisso das distribuidoras com a melhoria contínua de suas atividades e com a introdução de novos serviços e tecnologias, permitindo que o setor esteja sempre avançando. Este é, sem dúvida, um momento de muita alegria”, destacou Marcos Madureira – Presidente Executivo da Abradee

O reconhecimento é resultado de uma avaliação criteriosa baseada em indicadores de qualidade do serviço, eficiência operacional, inovação, responsabilidade socioambiental e percepção do cliente.

A Sulgipe recebeu premiação, empresa com até 500 mil consumidores – Avaliação pelo cliente.

O Prêmio Abradee é considerado a principal referência do setor elétrico brasileiro, estimulando a melhoria contínua dos serviços prestados à população. Para a Abradee, os resultados reforçam o compromisso das distribuidoras com excelência operacional, sustentabilidade e inovação, pilares cada vez mais relevantes diante da modernização do setor elétrico e da transição energética no país. “É com muita alegria que celebramos este reconhecimento nacional, fruto da confiança de cada cliente que acredita no nosso trabalho. Este prêmio mostra que estamos no caminho certo: entregando energia com qualidade, dedicação e proximidade com quem mais importa – você!”, salientou Dr. Ivan Leite.

Na solenidade que aconteceu ontem, 20, a Presidente da Sulgipe Drª Yvette Batalha Leite e o Ouvidor da Sulgipe, Washington Vidal Santana estiveram recebendo a premiação. “Agradecemos aos nossos clientes, equipe valorosa e parceiros por fazerem parte desta conquista. Seguimos juntos, levando energia e desenvolvimento para nossa região”, disse Drª Yvette.

Por Magno de Jesus