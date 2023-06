Supermercadistas estão abastecidos para o São João

Redes reforçam hortifruti, itens de mercearia, bebidas e produtos regionais de fabricação própria para atender à demanda

Seja para quem vai ficar em casa, curtir as festas ou viajar para o interior, o São João é uma das festas mais amadas pelos nordestinos e que contribui para movimentar a economia local. Para atender à maior demanda nos meses de junho a julho, as redes já estão decoradas e abastecidas em todos os setores, desde hortifruti às bebidas e pratos típicos, prontos para consumo.

O Mercantil Atacado está abastecido para atender os consumidores finais e os pequenos comerciantes e transformadores. Em 2023, a rede se preparou com laranjas, milho verde, amendoim, aipim e coco seco. Leite de coco, doces de amendoim, misturas para bolo, cravo, canela, leite condensado, farinha de trigo, queijo reino, flocão e outros derivados de milho também são itens não podem faltar na lista de quem prefere preparar suas próprias receitas ou comercializá-las na forma de cuscuz, canjica, mingau, munguzá e outras delícias. Já entre as bebidas, destilados como whisky, vodca, conhaque, cachaça são os que têm maior procura, além dos licores de capuccino, doce de leite, milho verde, maracujá, mousse de maracujá, jenipapo, passas e chocolate das marcas Tia Dadá, Bento e Morena.

Os clientes podem realizar suas compras diretamente nas lojas Mercantil Atacado ou pelo e-commerce, com toda comodidade, e aproveitar parcelamento especial em até 3x no Cartão Mercantil.

Pratos típicos prontos para consumo

Para quem adora a culinária típica, mas não quer ter trabalho na cozinha, as redes GBarbosa e a Perini vão produzir mais de 23 mil bolos e canjicas durante o período das festas em comemoração a São João e São Pedro. Os clientes já podem se deliciar com mingaus de tapioca, puba, mungunzá e bolos de diversos sabores, entre eles o de tapioca, laranja, puba e os carros-chefes milho e aipim, à venda nas lojas GBarbosa. Na Perini, além dos bolos e mingau de milho, estão a canjica e o amendoim cozido prontos para levar para casa, para as festas nas escolas ou celebrar junto à família e amigos.

Vale lembrar que os clientes podem ativar ofertas exclusivas nos aplicativos GBarbosa e Perini Plus, bastando informar o CPF no caixa para obter os descontos. Durante o mês de junho, o GBarbosa está com uma campanha especial em que cada R$ 20 em compras contendo produtos das marcas participantes vale um número da sorte para concorrer a uma casa ao final da promoção. Diariamente, os clientes podem tentar a sorte no game no aplicativo da rede para ganhar vales-compras de até R$ 250 ou outros benefícios, como frete grátis na categoria de eletro ou descontos de até 30% em categorias selecionadas.

Foto assessoria

Por Roberta Barreto