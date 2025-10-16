Supervendas Sergipe 2025 prevê a geração de R$ 120 milhões em negócios

A Associação Sergipana dos Supermercados (Ases), o Sistema Fecomércio-Sesc-Senac e o Sindicato Atacadista e Distribuidor de Sergipe (Sincadise) deram a largada para o Supervendas 2025, nesta quarta, 15, no Centro de Convenções AM Mall, em Aracaju. Com a expectativa de gerar mais de R$ 140 milhões em negócios e receber cerca de 12 mil visitantes até sexta, 17, o evento teve a cerimônia de abertura prestigiada por autoridades políticas, empresários do segmento supermercadista e convidados.

O presidente em exercício do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Alex Garcez, destacou a expectativa de movimentação do evento, que é a maior feira comercial de Sergipe, ressaltando que o Supervendas está maior, melhor e com mais empresas de vários segmentos participando neste ano.

“A nona edição do Supervendas está muito maior que a do ano passado e temos a certeza que vamos superar facilmente a movimentação dos 100 milhões de reais movimentados. Acredito que devamos chegar a 140, até 150 milhões neste ano. Afinal, temos mais expositores, mais compradores procurando as empresas e neste ano, o atacado farma, as empresas de consultoria e tecnologia estão presentes em maior quantidade. E isso gera negócios encadeados entre uns e os outros, comercializando de empresas para empresas, transferindo conhecimento e capacidade de produção. Além disso, temos muitas empresas de serviços que são importantes para o bom funcionamento das empresas do atacado distribuidor e varejo no nosso estado”, afirmou Alex Garcez.

“É com grande honra e alegria que iniciamos mais uma edição do Supervendas Sergipe. Eventos como esse destacam a grandiosidade do setor varejista para a economia e para a sociedade. A integração entre indústria, comércio e consumidor final favorece a geração de emprego e renda, abrangendo os pequenos, médios e grandes empreendedores. A nossa expectativa é de que tenhamos um sucesso ainda maior do que o do ano passado, quando alcançamos R$ 100 milhões em negócios fechados, durante três dias. Vamos fazer mais uma edição histórica”, enfatizou o presidente da Ases, Bruno Ferreira.

Representando a Prefeitura Municipal de Aracaju, o secretário municipal do Turismo, Fábio Andrade, ressaltou a importância do Supervendas. “Aracaju vive um novo momento de turismo de eventos. A cada feira a cidade se movimenta, gera renda e oportunidades. O Supervendas é um evento desses, um grande encontro de varejistas e atacadistas que transformam nossa economia. E quando um evento desse porte chega em nossa cidade, toda a cadeia de turismo se beneficia: bares, restaurantes, hotéis e comércio local”, afirmou.

Ao apontar o crescimento econômico de Sergipe, com a geração de vagas de emprego, o secretário estadual do Trabalho, Jorge Teles, destacou os segmentos varejista e atacadista como impulsionadores dos dados. “O nosso estado tem sido alcançando bons resultados de empregabilidade. Graças à chegada de novas lojas na capital e interior. Isso gera emprego e faz com que muitos deixem de ser beneficiários do Bolsa Família, para ter uma carteira assinada e, assim, aumentar o poder de compra, ter outra forma de consumo. Tudo isso movimenta a nossa economia”, afirmou.

Homenagem

Ainda durante a abertura do Supervendas Sergipe, a Ases prestou uma homenagem à secretária executiva Jussara Fontes de Aragão, que possui quase três décadas de dedicação e trabalho na entidade. “Jussara é patrimônio da Ases, com uma trajetória marcada pela competência, esforço e talento na função que ocupa no decorrer desses 27 anos. É uma homenagem mais que merecida em reconhecimento dessa dedicação à nossa associação”, afirmou o vice-presidente da Ases, João Luiz.

Sem esconder a emoção, a homenageada agradeceu à Ases e a presença de todos em mais um Supervendas. “Esse evento é lindo e fazer parte disso é maravilho. Muito obrigada pela surpresa”, disse.

