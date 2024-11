Sustentabilidade e inovação na engenharia mecânica estão na pauta do III COEMI-SE

Sustentabilidade na engenharia mecânica, eficiência energética na indústria e a importância da qualidade do ar interior, com foco nas normas atualizadas do PMOC, são apenas alguns dos temas em pauta no III Congresso Estadual de Engenharia Mecânica e Industrial (COEMI-SE). O evento será realizado entre os dias 27 e 30 de novembro, na Universidade Tiradentes (Unit), Campus Farolândia, em Aracaju, com uma programação robusta e variada, projetada para potencializar a capacitação dos profissionais da área e fomentar discussões relevantes sobre os desafios e soluções que moldam o setor.

Promovido pela Associação Brasileira de Engenheiros Mecânicos Industriais – Seção Sergipe (Abemec-SE) com o apoio de instituições como Crea-SE, Confea, UFS, IFS, além do patrocínio da Mútua e da Unit, o Congresso se consolida como um espaço de integração entre conhecimento e inovação. Durante os quatro dias de evento, serão realizados 11 minicursos técnicos, apresentações orais de 20 trabalhos científicos e visitas técnicas que aproximam os participantes de práticas inovadoras em ambientes reais de aplicação. As inscrições estão abertas no site da Abemec-SE (https://abemec-se.org.br/ )

“Os minicursos abrangem diversos temas, como soluções tecnológicas do sistema SAP, que otimiza a gestão de processos industriais, e aspectos essenciais de instalação, manutenção e segurança de tubulações industriais – infraestrutura vital para o funcionamento de diversos setores. Também está na pauta como a sustentabilidade pode ser integrada às atividades de projeto, produção e manutenção de equipamentos, contribuindo para a preservação do meio ambiente e para a conscientização dos profissionais da área”, pontua o presidente da Abemec-SE, Marco Domingues. Ele também destaca o curso sobre a NR-12, uma Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego que estabelece requisitos mínimos para garantir a segurança no trabalho com máquinas e equipamentos.

“Investir em um curso de NR-12 é uma forma eficaz de proteger vidas, evitar prejuízos financeiros e fortalecer a imagem da empresa como um local de trabalho responsável e seguro. É uma medida essencial para qualquer organização que utiliza máquinas e equipamentos em suas operações”, reforça o presidente da Abemec-SE.

Com uma programação que inclui palestras e visitas técnicas, o COEMI-SE reforça a importância da formação prática e teórica contínua. “A Abemec-SE coloca a capacitação como prioridade, reconhecendo que a evolução tecnológica e a sustentabilidade caminham juntas e são fundamentais para o desenvolvimento da engenharia contemporânea”, enfatiza Marco Domingues. Ele frisa ainda que o evento é mais do que um ponto de encontro: é um catalisador para o desenvolvimento profissional e um espaço onde a engenharia se encontra com as novas tecnologias para traçar um caminho em direção a um futuro mais eficiente e sustentável.

Por Iris Valéria – foto assessoria