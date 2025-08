Tarifa de água ficará mais cara em Sergipe a partir do próximo dia 1º de setembro

A partir do próximo dia 1º de setembro, os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário irão sofrer um reajuste tarifário de 7,837%

A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (AGRESE) aprovou reajuste tarifário de 7,837% aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, a partir de 01 de setembro de 2025, conforme Portaria AGRESE nº 56/2025 publicada no Diário Oficial do Estado de 31 de julho de 2025.

“O reajuste tarifário reflete o cenário macroeconômico para os índices de recomposição inflacionária como mão de obra, energia, produto químico, compra de água e investimentos em infraestrutura”, explicou a companhia.

Em caso de dúvidas sobre o reajuste tarifário, a população pode entrar em contato com a Iguá Sergipe por meio dos canais de atendimento presenciais, digitais (Aplicativo Digi Iguá, site e agência virtual www.digiigua.igua.com.br) e pelo telefone 0800 400 4482 (ligação e WhatsApp).