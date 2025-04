Taxa de ocupação hoteleira em Sergipe durante a Páscoa atinge 92,11%

A Associação das Indústrias em Hotéis em Sergipe (ABIH-SE) divulgou um levantamento que revela uma taxa média de ocupação hoteleira de 92,11% durante o período da Páscoa. Esse número representa um aumento significativo em relação aos 75% registrados no mesmo período do ano passado, destacando a crescente atratividade do estado como destino turístico.

Durante este período, um dos eventos que se destaca é a segunda edição da Vila da Páscoa, que acontece de 4 a 27 de abril na Orla da Atalaia. A Vila oferece uma programação diversificada e gratuita, com atividades para toda a família, como a tradicional encenação da Paixão de Cristo, realizada pelo Grupo Teatral São Francisco de Assis, além de espaços interativos como a Fábrica de Chocolate e o Labirinto.

A Vila da Páscoa não só enriquece a experiência dos visitantes durante este período, mas também impulsiona a economia local. O evento promove o artesanato sergipano e valoriza produtos típicos da região, oferecendo uma imersão na cultura. Com uma praça de alimentação variada e áreas instagramáveis, a Vila se consolida como um ponto de encontro para famílias em busca de diversão e cultura.

Antônio Carlos Franco, presidente da ABIH-SE, enfatiza a importância do investimento do Governo do Estado em eventos que atraem visitantes: “A Vila da Páscoa é um excelente exemplo de como iniciativas culturais podem impulsionar o turismo. A participação do Governo de Sergipe é fundamental para viabilizar essas ações que não só atraem turistas, mas também favorecem a economia”, pontuou ACF.

Por Innuve Comunicação

Foto: Erick O’Hora