Taxistas e motoristas de aplicativo comemoram redução na tarifa do GNV

Desconto valoriza categoria e ajuda a aliviar custos operacionais para profissionais

A redução no preço da tarifa do Gás Natural Veicular (GNV), anunciada pelo Governo de Sergipe, através da Sergipe Gás S/A (Sergas), e em vigor desde o dia 1º de agosto, foi recebida com entusiasmo por taxistas e motoristas de aplicativo. A diminuição de R$ 0,32 por metro cúbico representa uma economia significativa para quem utiliza o combustível diariamente para trabalhar.

De acordo com os profissionais que atuam em Aracaju e região, o desconto é uma medida que valoriza a categoria e ajuda a aliviar os custos operacionais em um momento de alta nos preços de diversos insumos. “Isso que a Sergas fez agora, a gente aplaude, porque a categoria precisa da atenção do governo. Estamos sentindo esse benefício na bomba e acreditamos que a tendência é melhorar. Agradecemos de coração”, afirmou o taxista Adeilton Batista dos Santos.

Wgledson Lima Santos, que atua como taxista há mais de 20 anos, também celebrou a medida. “Para a gente que trabalha no dia a dia com GNV é maravilhoso. No meu caso, já são 20 anos que trabalho com táxi lotação e a gente nunca viu um desconto como esse. Eu me surpreendi. Meu carro é movido a gás e não tenho o que reclamar do GNV, é só a pessoa fazer a manutenção correta que sempre vai preservar o motor e as condições do veículo”, declarou.

Já o motorista de aplicativo Márcio André destacou o impacto direto no orçamento mensal. “Para nós que somos usuários do GNV, foi uma coisa maravilhosa, veio em boa hora. É vantajoso para nós que rodamos muito com o veículo”, disse.

A iniciativa do Governo do Estado representa mais um passo no fortalecimento do gás natural como uma alternativa moderna, eficiente e acessível, reafirmando o compromisso com a mobilidade sustentável e o apoio aos profissionais que utilizam o GNV como fonte de renda.

Por Assessoria – Foto Ascom/Sergas