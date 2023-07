Tecnologia do sergipano Railton Faz é apresentada na Câmara dos Deputados

A tecnologia inovadora do Instituto Railton Faz, que transforma resíduos em energia limpa, foi apresentada na Câmara dos Deputados, em Brasília, no último dia 4 de julho. O intuito foi levar um conceito transformador dentro do mercado nacional.

A Usina de Desintegração de Massa foi reconhecida relevante pelos parlamentares para a solução da gestão de resíduos. Já que empresários locais despertaram o interesse de conhecerem o potencial e os benefícios dessa tecnologia para o mercado e sua equivalência e benefícios ao ecossistema.

A Usina já está presente em quatro estados brasileiros e foi apresentada por Guilherme Renovato, presidente da Bio Promote, parceira do Instituto Railton Faz.

Fonte e foto assessoria