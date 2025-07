Temporada de Forró do Gonzagão garante renda extra para ambulantes

No penúltimo dia da Temporada de Forró do Gonzagão, realizada no último sábado, 26, o impacto econômico da festa já era perceptível dentro e fora do Complexo Cultural, revitalizado neste ano e transformado em referência para o forró sergipano. O projeto, que animou os finais de semana do bairro Farolândia, no conjunto Augusto Franco, não apenas valorizou as tradições culturais, mas também aqueceu a economia da região.

Ambulantes e comerciantes comemoram o resultado positivo das vendas durante o evento, promovido pelo Governo de Sergipe por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap).

A programação, que na noite reuniu Jailson do Acordeon, Belinho O Diferente e Kelly Azevedo, movimentou o entorno do Gonzagão e garantiu renda extra para quem apostou no evento como oportunidade de trabalho.

Vendas aquecidas

Com mais de duas décadas no espaço do Gonzagão, a quiosqueira Helena Nascimento avalia a temporada como uma dos melhores eventos do ano. “As vendas estão excelentes, só tenho a agradecer ao Governo do Estado por proporcionar essa oportunidade aos quatro quiosqueiros que trabalham aqui, inclusive dois que estão desde a inauguração do Gonzagão. Eu sou a mais nova entre eles e estou muito satisfeita. Todos estão vendendo bem, o ambiente está maravilhoso e o espaço está belíssimo”, disse.

Fora do espaço, a movimentação também agradou os ambulantes. Para Meire Santos, que vende espetinhos em grandes festas do estado: “Essa iniciativa está sendo muito importante para todos nós, porque gera empregos e movimenta nossa rotina. Já trabalhei aqui outras vezes e é uma alegria poder participar mais um ano. Espero que venham muitos outros eventos como este. A festa surpreendeu positivamente todo mundo; admiramos o trabalho dos músicos, a maioria daqui da terra, valorizando nosso estado. Está sendo realmente maravilhoso”, afirmou.

A comerciante Martiane Barbosa, moradora do conjunto Augusto Franco, também destacou as oportunidades. “Estou adorando. A chance que tivemos de trabalhar em três dias por semana de forró foi excelente, ajudou muito a economia e só posso agradecer. Espero que continue acontecendo cada vez mais”, comentou

Maria Daura, de Salvador, chegou em Aracaju já dois anos e já aproveitou o evento para vender pastéis, batata frita e acarajé. “Não tenho do que reclamar, estamos conseguindo trabalhar, lutar e seguir em frente. Esse evento ajudou muito, valeu a pena esse movimento. É minha primeira vez participando aqui e estou gostando bastante”, destacou.

A programação segue neste domingo, 27, a partir das 18h, com Dinho Menezes, Ranniery Gomes e Júnior Ventura.

Temporada de Forró do Gonzagão

A Temporada de Forró faz parte da política de valorização da cultura popular promovida pelo Governo de Sergipe, que investe na manutenção de espaços culturais e na ampliação do calendário junino. Após a revitalização completa do Gonzagão, entregue em junho, o equipamento passou a contar com infraestrutura renovada, acessibilidade, cenografia junina e uma agenda especial de atividades.

Foto: Julia Rodrigues