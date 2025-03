Terça tem Ato Sem Anistia para os Golpistas e pela Descomemoração do Golpe de 1964

A partir das 8hs da manhã da próxima terça-feira, no dia 1º de abril, acontece em Aracaju, no Calçadão da João Pessoa, em frente à Caixa Econômica Federal, o Ato Sem Anistia para os Golpistas e pela Descomemoração do Golpe de 1964.

A atividade política é organizada pelas centrais sindicais e movimentos sociais de Sergipe para lembrar que a ditadura civil-empresarial-militar do Brasil foi iniciada em 1964, e durou 21 anos, marcados pela repressão, violência, tortura, com parlamentares cassados, jornalistas e toda a imprensa censurada, opositores presos e banidos do país.

Para saber o valor da democracia, é preciso que o Brasil saiba o que foi o golpe de 1964, conheça a verdade que toda a censura escondeu sobre as duas décadas em que a população brasileira ficou refém do autoritarismo e de toda forma de violência militar covarde que destruiu famílias, como bem mostrou o filme vencedor do Oscar ‘Ainda Estou Aqui’.

Por isso, é preciso punir todos os golpistas que invadiram a sede dos Três Poderes em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023 porque não aceitaram o resultado eleitoral, a vitória do presidente Lula (PT). Além da invasão e depredação do patrimônio brasileiro, é preciso punir todos que financiaram e arquitetaram o assassinato do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro do STF, Alexandre Moraes.

É preciso que haja a punição de todos os golpistas porque todos os direitos civis, como o direito à moradia, à saúde, à educação, à assistência social, à cultura, ao lazer, e outros, dependem da democracia e ela não pode ser ameaçada novamente.

Por isso o movimento sindical e movimentos sociais estão unidos na luta para que seja consolidada a derrota do projeto de estado totalitário que violenta covardemente a população e para que todos os golpistas do 8 de janeiro sejam punidos.

Por Iracema Corso