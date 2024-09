TERMINAL DE SE RECEBERÁ SUPRIMENTO DE GNL PARA ATENDER DEMANDAS DIVERSIFICADAS POR MEIO DE NOVO GASODUTO

Sergipe se aproxima de um importante marco vinculado à sua infraestrutura energética. Está prevista a autorização de operação do gasoduto que conecta o Terminal de Armazenamento e Regaseificação de Gás Natural Liquefeito (GNL) da Eneva e Complexo Termelétrico da Eneva em Sergipe à malha de transporte de gás natural da Transportadora Associada de Gás (TAG).

Atualmente, o processo de obtenção dessa autorização, que é fundamental para o funcionamento do gasoduto, está em fase de finalização junto à Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Assim que a autorização for concedida, Sergipe poderá iniciar a venda de gás através do gasoduto, que teve sua conclusão celebrada em julho deste ano.

Mais um passo significativo para essa nova fase é um carregamento de GNL que deverá chegar a Sergipe no dia 27 de setembro. Esta carga terá papel crucial, pois permitirá que o suprimento de gás seja efetivado, contribuindo para o atendimento de demandas de Sergipe e de outros estados, impulsionando o desenvolvimento econômico local e gerando receitas tributárias.

“A operação do gasoduto representa uma oportunidade para todos os usuários conectados na malha de transporte, que poderão se beneficiar de um fornecimento com flexibilidade para os diversos tipos de demandas. A chegada da carga de GNL e a autorização de operação da ANP representam mais um passo para a consolidação de Sergipe como hub importante para a oferta de gás natural na região”, explicou o titular da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), Valmor Barbosa.

Sobre o gasoduto

A construção do gasoduto de interligação demandou um investimento de R$ 340 milhões e criou mais de 500 empregos, dos quais 70% foram ocupados por trabalhadores sergipanos. Além disso, a obra gerou movimentação para a economia local, com o aluguel de equipamentos, contratação de serviços especializados e de insumos para manutenção de canteiros e da construção.

O Governo de Sergipe apoiou a construção do gasoduto por meio da concessão de incentivo fiscal, aprovado pelo Conselho de Desenvolvimento Industrial de Sergipe (CDI), para aquisição dos tubos fabricados. O benefício, enquadrado no Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI), reduziu os custos na aquisição do material e, consequentemente, o valor do investimento para a obra, resultando em uma tarifa de transporte mais competitiva, favorecendo a atração de operações para o terminal de GNL da Eneva.

Foto: TAG