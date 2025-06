Turismo em Sergipe cresce 7,9% no primeiro trimestre, diz Fecomércio

O turismo sergipano segue mantendo ritmo de crescimento no seu volume de circulação de receita nas empresas do segmento. De acordo com análise realizada pela Fecomércio Sergipe e Fecomércio São Paulo, os três primeiros meses do ano tiveram um acréscimo de +7,9% na movimentação econômica das atividades do setor, superando os +4,9% de crescimento no Brasil. O número, diante do volume do faturamento do turismo nacional é 61,22% maior que o crescimento nacional.

Com R$ 181.3 milhões de movimentação nos negócios das empresas do setor, excluindo as compras de passagens aéreas, Sergipe apresenta evolução constante no trimestre, aumentando R$ 18.7 milhões diante do trimestre passado. O cálculo é feito com base nos estudos da PAS, Pesquisa Anual de Serviços, IATUR, Índice de Atividades Turísticas, e PMS, Pesquisa Mensal de Serviços. O presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade, comentou a evolução do período.

“Essa análise foi feita diante do primeiro trimestre e os meses de janeiro, fevereiro e março de 2025 já apresentam crescimento significativo diante do mesmo período do ano passado. É uma informação importante que apuramos, pois temos visto como Sergipe está cada vez mais bem posicionado no turismo nacional e internacional. Acredito que continuemos crescendo ainda mais, porque o estudo seguinte contará com o período junino, que tem apresentado ainda mais crescimento nos últimos anos”, disse Andrade.

Fatores importantes contemplam o resultado do primeiro trimestre de 2025 no turismo. Considerando que o estado vem recebendo uma elevada demanda de turistas por meio de desembarques aéreos e rodoviários, de acordo com relatórios das empresas administradoras de terminais. O economista, chefe de comunicação e inteligência do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcio Rocha, explica.

“Sergipe está num posicionamento muito forte diante do cenário do turismo nacional. Em todas as pesquisas que realizamos, seja de demanda do turismo, ou de movimentação econômica dos setores envolvidos, recebemos os dados que apontam crescimento. Isso se deve à maior participação do estado nos eventos nacionais, que promovem o estímulo aos turistas para virem conhecer nossas belezas, cultura e festas. E no período de festas, temos crescimento que mostra a força de Sergipe no cenário do Turismo. Ainda estamos longe do ideal, mas atualmente figuramos entre os destaques nacionais”, afirmou Marcio Rocha.

O posicionamento de Sergipe, no cenário Nordeste, ao final do primeiro trimestre é a terceira posição, atrás de Bahia e Rio Grande do Norte, estados consolidados como destino de turismo há muitos anos. Já no cenário nacional, Sergipe ocupa a sexta posição no ranking, atrás dos estados que são os principais destinos nacionais e internacionais.

Texto e foto Márcio Rocha