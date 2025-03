Turismo em Sergipe cresce 8,4% e atrai visitantes internacionais em 2024

Sergipe consolidou-se como um dos destinos turísticos em maior crescimento no Brasil em 2024, recebendo um total de 1.516.736 visitantes. O estado atraiu 1.499.506 turistas nacionais e registrou um avanço expressivo no turismo internacional, com a chegada de 17.230 estrangeiros. Esse aumento reforça a posição de Sergipe no cenário do turismo global, ampliando sua visibilidade e potencial de atração de visitantes de outros países.

O crescimento de +8,4% no setor turístico colocou Sergipe na terceira posição no ranking nacional, ficando atrás apenas da Bahia e de Minas Gerais. Esse resultado expressivo não apenas fortalece a economia local, mas também evidencia o estado como um destino competitivo e cada vez mais procurado por viajantes internacionais.

A movimentação econômica gerada pelo turismo atingiu R$ 630 milhões em 2024, impulsionada pelo aumento no fluxo de visitantes e por investimentos estratégicos em infraestrutura, qualificação profissional e promoção do destino. O fortalecimento de parcerias entre o setor privado e o poder público tem sido um dos pilares para esse avanço. O presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade destaca que a elevação do número de turistas estrangeiros demonstra um novo momento para o turismo sergipano.

“Tivemos um ano de avanços significativos, com aumento no fluxo de turistas, maior geração de emprego no setor e investimentos na capacitação dos profissionais da área. Quando são feitas as ações e investimentos apropriados, os resultados positivos aparecem, como foi esse crescimento do turismo do Brasil em 2024, superando em 110% o ano de 2023, e o monitoramento que fazemos com ferramentas que desenvolvemos identificou pontos importantes de visitação, principalmente de turistas internacionais, o que agora pode nos nortear a focar na captação de estrangeiros para visitar Sergipe”, destacou Andrade, valorando o segmento turístico.

O turismo internacional em Sergipe tem sido fortalecido por programas estruturantes, como o Vai Turismo, que promove a integração entre municípios e o Governo do Estado para impulsionar o setor. Essa iniciativa tem sido fundamental para atrair visitantes estrangeiros e ampliar a presença do estado no mercado turístico global.

O economista Marcio Rocha, chefe de comunicação e inteligência do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, ressalta que a medição feita tem total precisão, pelas informações captadas diretamente. Além da parceria com a Fecomércio SP, que também municia dados.

“Desenvolvemos neste ano mecanismos que conseguem facilitar a captação de dados e informações junto aos órgãos de controle aéreo, naval e rodoviário, diante dos destinos no estado, junto também com as informações compartilhadas com a Fecomércio São Paulo. E isso faz com que tenhamos total precisão nas medições de cada município sergipano, vendo seu posicionamento no turismo. Entender que Sergipe está no seu melhor período de desenvolvimento do turismo é importante para compreendermos como serão tomadas as diretrizes das ações do Sistema Fecomércio para elevar essa captação”, comentou Rocha.

Com esses números de 2024, Sergipe se consolida como um destino emergente no turismo internacional, com perspectivas de crescimento contínuo. A tendência é que investimentos e ações de fortalecimento do setor continuem impulsionando o desenvolvimento econômico e a geração de empregos, tornando o estado cada vez mais atrativo para turistas de diversas partes do mundo.

