TURISMO SERGIPANO ALCANÇA 2º LUGAR EM CRESCIMENTO NO NORDESTE NA TEMPORADA DE VERÃO, DIZ FECOMERCIO/SP

O turismo em Sergipe foi o segundo que mais cresceu no Nordeste em janeiro de 2025. É o que aponta o Núcleo de Comunicação e Inteligência do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac de Sergipe, de acordo com monitoramento iniciado desde o ano de 2024, em parceria com a Fecomércio/SP, para verificar o posicionamento do estado no mercado nacional. Segundo o estudo, Sergipe apresentou, em janeiro deste ano, um crescimento de 7,24% na movimentação econômica das atividades de turismo em relação ao mesmo período do ano passado.

O presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac de Sergipe, Marcos Andrade, evidencia que a circulação de recursos nos empreendimentos do turismo atingiu o valor total de R$ 62,6 milhões contra R$ 58,4 milhões de janeiro de 2024. Assim, a evolução em valores foi o aumento de R$ 4,2 milhões na cadeia produtiva do setor. O levantamento apontou, ainda, aumento no fluxo de visitantes e ocupação hoteleira, consolidando Sergipe como um dos destinos mais procurados da temporada de verão.

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, avalia que a combinação de belezas naturais, com destaque para o turismo de sol e praia, com investimentos em infraestrutura e promoção do destino Sergipe foi fator determinante para o desempenho. Vale destacar, ainda, que o Aeroporto Internacional de Aracaju – Santa Maria contou com quase 300 voos extras durante a alta temporada de verão deste ano. Além disso, em janeiro, de acordo com a Aena Brasil, que administra a unidade aeroportuária, houve aumento de 5,8% no fluxo de passageiros, comparado ao mesmo período do ano passado, totalizando 135.646 embarques e desembarques.

“Estamos colhendo os frutos de uma gestão que envolve muito trabalho e parceria com o trade turístico, assim como o planejamento de ações para divulgação do nosso estado e estratégias que valorizam nossas potencialidades, o que foi fundamental. Afinal, temos um turismo diversificado, que agrada diferentes perfis de visitantes. Sem dúvida, esse destaque mostra que Sergipe está no caminho certo para se firmar como referência nacional de destino turístico”, comemora.

De acordo com Marcos Andrade, desde 2023, Sergipe passou a buscar o fortalecimento do turismo. Ele aponta, inclusive, que, no ano passado, o estado ocupou uma posição de vanguarda no que diz respeito ao faturamento e ao crescimento da atividade do turismo em nível nacional. “O turismo é um meio que está sendo aberto novamente para fortalecer a economia do estado. Janeiro começou com um excelente resultado, aumentando ainda mais o faturamento das empresas, e isso é muito bom para todos, pois o dinheiro do turismo é aquele que vem de fora, aumentando nossa capacidade de geração de receita, emprego e renda”, considera.

Foto: Max Carlos/Setur