Turismo sergipano conquista agentes no Rio Grande do Sul em roadshows

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH/SE), promoveu dois roadshows no Rio Grande do Sul, nos dias 3 e 6 de novembro, com o objetivo de divulgar os atrativos turísticos sergipanos e capacitar agentes de viagens sobre o destino.

As ações foram realizadas em Passo Fundo e Gramado, fortalecendo a estratégia de promoção contínua do Destino Sergipe, que tem ampliado sua presença no mercado nacional por meio de capacitações, parcerias institucionais e ações de relacionamento com o trade turístico.

De acordo com o secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, o trabalho conjunto com as operadoras e a ABIH/SE tem gerado resultados expressivos para o turismo sergipano, consolidando a imagem do estado como um dos principais destinos emergentes do Nordeste. “Essas ações consolidam o trabalho de promoção que temos realizado em diferentes regiões do país. Sergipe é um destino completo, com sol, cultura, hospitalidade e experiências únicas. O contato direto com os agentes de viagens é fundamental para apresentar essa diversidade de forma efetiva e reforçar nossa presença no mercado nacional”, destacou.

A secretária-executiva da Setur, Daniela Mesquita, enfatizou que as capacitações reforçam o posicionamento de Sergipe como um dos destinos mais promissores do Nordeste e são importantes para ampliar a presença do estado no cenário turístico nacional. “Essas capacitações são mais do que apresentações, são experiências que reforçam o potencial turístico de Sergipe e despertam nos agentes de viagens o desejo de vender nosso estado como um destino completo, autêntico e surpreendente. Sergipe é um destino acolhedor, encantador e seguro, reconhecido como o mais seguro do Nordeste e o sétimo do país, o que nos coloca em vantagem competitiva diante de outros destinos. Com belezas naturais, cultura viva e hospitalidade única, o turista que conhece Sergipe quer voltar. Nosso trabalho tem sido ampliar essa visibilidade, fortalecendo parcerias estratégicas e promovendo o destino de forma cada vez mais intensa em todo o Brasil”, destacou.

Capacitações fortalecem presença de Sergipe no mercado sulista

A primeira capacitação, realizada em Passo Fundo, no dia 3 de novembro, foi promovida em parceria com a Cativa Operadora, proporcionando aos agentes de viagens uma imersão sobre os produtos e experiências que Sergipe oferece. O coordenador comercial da Cativa Operadora, Cristian Oliveira, avaliou positivamente o resultado da ação, enfatizando que a parceria com a Setur já dura mais de três anos. Ele destacou que esta foi a primeira vez que Sergipe participou de um evento na cidade e elogiou o engajamento dos profissionais. “Mesmo sendo numa segunda-feira, a casa estava lotada, com agentes de cidades vizinhas, como Carazinho e Erechim. Com os bloqueios aéreos da operadora saindo de Porto Alegre já lançados para 2026, esperamos um aumento ainda maior nas vendas e uma parceria mais efetiva no próximo ano. Mesmo à distância, sabemos que Sergipe tem sido lembrado e valorizado dentro dos nossos produtos”, afirmou.

A agente de viagens Natália Lago Busato, diretora da agência ZZZ Tour, também elogiou a capacitação. “Foi simplesmente sensacional. A apresentação mostrou lugares de Sergipe que eu nem imaginava que existiam, e o que mais me chamou a atenção foram os Cânions. São maravilhosos, coisas que a gente só costuma ver na TV. Ainda não conheço Sergipe, mas, depois dessa noite, com certeza vou visitar. Valeu muito a pena”, destacou.

Já no dia 6 de novembro, foi a vez de Gramado receber a capacitação voltada para os profissionais das operadoras Diversa e Visual, que puderam conhecer mais sobre as opções de lazer, cultura e gastronomia sergipana. A diretora comercial da Diversa Operadora, Adriana Fredericce, destacou a importância da iniciativa. “É essencial que o agente de viagens conheça e saiba apresentar os atrativos de Sergipe, como o fato de ser o estado mais seguro do Nordeste e de ter praias de águas calmas e mornas. Esses diferenciais ajudam na comercialização do destino, especialmente porque competimos com regiões já muito consolidadas do Nordeste”, explicou.

Adriana também elogiou a parceria entre a Diversa e o Governo de Sergipe, destacando sua relevância para o setor. “Nos sentimos honrados em realizar inúmeras ações junto ao estado. Estar em Gramado, na Festuris, capacitando grandes clientes do Sul, de Minas e de São Paulo, faz toda a diferença para promover melhor Sergipe e gerar vendas para o destino”, completou.

O agente de viagens Mateus Rios, de Balneário Camboriú (SC), afirmou que a capacitação despertou seu interesse em visitar Sergipe, especialmente os Cânions de Xingó e o São João à Beira-Mar, evento que, segundo ele, é um dos mais marcantes do destino, com 60 dias de forró. “Durante a capacitação, foram apresentados vários diferenciais sobre o estado, e esse conhecimento vai ajudar bastante na hora de comercializar o destino. Agora, fica muito mais fácil explicar ao cliente sobre as experiências, os passeios, a infraestrutura e até detalhes como a importância de pernoitar em Canindé de São Francisco para aproveitar melhor o roteiro. São informações super válidas que vão contribuir muito na hora de oferecer Sergipe como opção de viagem”, concluiu.

Em Gramado, o diretor-geral da Visual Operadora, Hugo Lagares, também elogiou o trabalho desenvolvido pelo Governo de Sergipe. “Achei muito bacana poder conhecer e compartilhar as novidades desse estado tão encantador. Parabéns à toda a equipe de Sergipe pela forma como tem promovido o destino. Temos observado um aumento significativo no número de passageiros, diárias e na procura pelos produtos do estado, tanto na Visual quanto nas demais empresas da CVC Corp. Sergipe realmente vem se destacando como um destino de excelência”, ressaltou.

Foto: Naime Melo/Ascom Setur