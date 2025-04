Turismo sergipano é o que mais cresce no Nordeste e segundo do Brasil

O estudo mensal da movimentação econômica do turismo em Sergipe, realizado em ação de parceria entre os Sistemas Fecomércio-Sesc-Senac de Sergipe e de São Paulo, apresentou nesta segunda-feira (22), os dados referentes ao mês de fevereiro de 2025, com um resultado que mostra a evolução do turismo sergipano diante do cenário nacional.

A pesquisa realizada foi analisada pelo Núcleo de Comunicação e Inteligência da Fecomércio Sergipe, que em sua conclusão, identificou que Sergipe obteve a melhor evolução da movimentação econômica nos empreendimentos do turismo entre os estados do Nordeste e atingiu o segundo lugar em crescimento no cenário nacional. Sergipe cresceu +12,3% em fevereiro, diante do mesmo mês do ano passado, ficando atrás apenas do estado do Espírito Santo. O crescimento do turismo de fevereiro em Sergipe foi três vezes maior que o do Brasil, que atingiu +3,9%.

Com esse percentual de crescimento em fevereiro, Sergipe toma a liderança absoluta no cenário regional, posicionando-se com 43% de movimentação maior que o segundo colocado no Nordeste. A evolução ao longo do ano de 2025 posiciona Sergipe no terceiro lugar nacional, com +9,8% nos meses de janeiro e fevereiro, ficando atrás somente do Espírito Santo e Santa Catarina, que completam o pódio nacional. No comparativo com o saldo nacional, Sergipe cresce mais que o dobro do Brasil, que aumentou seu crescimento em +4,5%. O presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade, comenta o resultado.

“Nós temos um turismo que está em processo de crescimento e ficando cada vez mais forte. Isso é o resultado de ações que têm sido feitas pelo Governo do Estado, desde 2023, e com a Prefeitura de Aracaju atuando muito fortemente na atividade agora. O turismo é uma das atividades econômicas que mais tem crescido em volume de empregos e receita, com os trabalhos que têm sido realizados pelos agentes públicos, que resolveram investir de vez no turismo, com a atuação das secretarias de Trabalho e Turismo do Estado e Turismo de Aracaju, ampliando a divulgação e qualificação dos profissionais. Além das ações que temos em andamento nas parcerias tanto com Estado quanto com os oito municípios do Vai Turismo, que têm alavancado as visitas de turistas”, disse Andrade.

A movimentação econômica dos empreendimentos de turismo em Sergipe, no mês de Fevereiro, foi de R$ 58.9 milhões, diante de R$ 52.5 milhões em fevereiro de 2024. No acumulado do ano, os aparelhos de turismo em Sergipe movimentaram R$ 122.6 milhões. O chefe de comunicação e inteligência, Marcio Rocha, explica o resultado mensal e a variação do ano.

“Nós tivemos o melhor fevereiro de todos os tempos, no que diz respeito à circulação de recursos na economia do turismo, pois são números superiores a todos os outros anos, assim como em janeiro. E o acumulado do ano também já apresenta a maior soma para o bimestre. Esses recursos são literalmente dinheiro novo na economia, já que vem de fora do estado e circula por aqui, movimentando a cadeia produtiva do turismo. Estamos acertando na fórmula da economia do turismo, com resultados que deverão se manter em crescimento nos próximos meses”, afirmou o economista.

Texto e foto Márcio Rocha