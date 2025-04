Turismo sergipano é o segundo que mais cresce no Nordeste em janeiro

O Sistema Fecomércio-Sesc-Senac de Sergipe, em parceria com a Fecomércio SP passou a monitorar a movimentação econômica do Turismo desde o ano de 2024, para ter um maior conhecimento acerca do posicionamento do estado no mercado nacional.

Em 2024, Sergipe foi o terceiro estado que mais apontou crescimento no Brasil, se posicionando como segundo colocado na região Nordeste. Foram movimentados mais de 630 milhões de reais na economia local, resultado dos empreendimentos das atividades de turismo em Sergipe.

O primeiro dado do ano de 2025 foi apresentado ao presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade, pelo Núcleo de Comunicação e Inteligência, na manhã desta quarta-feira (10). Sergipe apresentou crescimento na movimentação econômica das atividades de turismo de +7,24%, em janeiro, diante do mesmo mês do ano de 2024. A circulação de recursos nos empreendimentos do turismo atingiu a monta de R$ 62.6 milhões de reais, contra R$ 58.4 milhões de janeiro do ano passado. A evolução em valores foi de aumento de R$ 4.2 milhões na cadeia produtiva do setor.

O presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade, destacou o aumento da receita das atividades, lembrando que o turismo é um meio que está sendo aberto novamente para fortalecer a economia do estado.

“Desde 2023 que Sergipe passou a buscar o fortalecimento do turismo. No ano passado estivemos em posição de vanguarda no que diz respeito ao faturamento e crescimento da atividade do turismo em nível nacional. E esse ritmo continua com muita força, já que permanecemos com o segundo lugar em evolução no Nordeste. Janeiro começou com um excelente resultado, aumentando ainda mais o faturamento das empresas e isso é muito bom para todos, pois o dinheiro do turismo é aquele que vem de fora, aumentando nossa capacidade de geração de receita, emprego e renda. Vamos continuar trabalhando com as novas ações do Vai Turismo, com as parcerias com a Prefeitura de Aracaju, e com as sete prefeituras dos municípios e governo do estado, para que essa força continue crescendo e dando resultados excelentes como esse”, disse Marcos Andrade.

O economista Marcio Rocha, chefe de comunicação e inteligência do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, explica que a elevação na movimentação econômica é algo significativo para o encadeamento da força produtiva do estado.

“O turismo em Sergipe passou a ser um protagonista importante de nossa economia, de fato. Os trabalhos que têm sido desenvolvidos para a promoção e criação de oportunidades para que o estado seja mais conhecido e divulgado no cenário nacional estão dando certo. A ponto de termos recebido mais de 1.5 milhão de turistas no ano passado, com mais de 17 mil estrangeiros. Então é algo que está funcionando muito bem. Além disso, a evolução da movimentação econômica do estado mostra que Sergipe está forte no que diz respeito à entrada de recursos oriundos dos nossos visitantes”, afirmou.

Em janeiro, Sergipe se colocou na sexta posição em evolução do turismo no cenário nacional. Entretanto, fatores de sazonalidade influíram no resultado nacional e há a expectativa da Fecomércio de que a posição do estado no ranking nacional oscile positivamente entre os meses de março e abril.

Texto e foto Fecomércio