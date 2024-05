Turistas deixam R$ 10,3 bilhões no Brasil no primeiro trimestre

Coluna semanal abordando temas relacionados ao setor do turismo.

Por Hugo Julião*

Turistas deixam R$ 10,3 bilhões no Brasil no 1º trimestre

No primeiro trimestre de 2024, os turistas estrangeiros deixaram no Brasil cerca de R$ 10,45 bilhões, marcando o melhor desempenho desde o início da série histórica em 1995, e representando um aumento de 21,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. O recorde trimestral de entrada de divisas coincide com o recorde de chegada de turistas ao Brasil no mesmo período. Nesses três meses, quando o país recebeu 740.483 visitantes: um aumento de 1,6% em relação ao recorde anterior de 2018, quando foram registrados 728.742 turistas estrangeiros. Em comparação com março de 2023, quando o Brasil recebeu 577.215 visitantes, houve um crescimento expressivo de 28,8%.

A estratégia da Embratur visando a América do Sul tem sido eficaz. O Uruguai quase dobrou sua emissão de turistas para o Brasil em comparação com março de 2023, com 70.866 ingressos, o crescimento foi de 94,9%. O Paraguai também chegou perto, com 39.007 entradas (+93,3%). O Chile registrou 50.877 emissões (+ 45,6%). Enquanto isso, após uma queda nos dois primeiros meses de 2024, 223.602 argentinos entraram no país (+16,9%). Em relação à Europa, Portugal liderou o aumento com 28.108 entradas (+ 34,9%), seguido pela Alemanha, com 25.668 ingressos (+ 22,9%). Os Estados Unidos, por sua vez, enviaram 83.609 turistas para o Brasil (+ 10,1%). Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (7) pela Embratur.

Agrishow 2024 gera R$ 273,2 milhões em receita para o turismo

Realizada em Ribeirão Preto (SP), a Agrishow, principal feira de tecnologia agrícola da América Latina, encerrou com números impressionantes na última sexta-feira (3). De acordo com o Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), ligado à Secretaria de Turismo e Viagens de SP (Setur-SP), estima-se um impacto econômico direto e indireto de R$ 273,2 milhões. Essa cifra abrange despesas com hospedagem, transporte, alimentação, compras e entretenimento, excluindo investimentos em eventos, patrocínio e mídia. Quanto aos negócios no setor de máquinas e implementos, os números giram em torno de R$ 13,6 bilhões.

Os principais motivos que levaram os turistas à Agrishow foram o interesse pelo evento (33%), a oportunidade de fazer novos relacionamentos (18,4%) e conhecer as novas tecnologias agrícolas (17,6%). A nota de satisfação do visitante foi elevada (79), com destaque para a programação e hospitalidade. A análise do público revela uma predominância masculina (67%), com 63,2% possuindo curso superior completo e uma renda média de R$ 11 mil. Os visitantes permaneceram em média dois dias, com gasto aproximado de R$ 935.

Bahia lidera a atração de turistas estrangeiros para o Nordeste

A Bahia recebeu 14.231 turistas estrangeiros em março. O número corresponde a quase 50% dos 29.839 visitantes que entraram no Brasil pelos aeroportos do Nordeste. A estado registrou mais que o dobro dos turistas internacionais que desembarcaram em Pernambuco (7.701) e quase o triplo do Ceará (5.253), que ocupam a segunda e terceira posições no ranking da região, respectivamente. Os dados são do Ministério do Turismo e da Polícia Federal.

Quando comparado com março de 2023, o fluxo de estrangeiros nos aeroportos baianos cresceu 74%, confirmando expectativas da Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA). Nas principais feiras internacionais do setor, a Bahia tem investido na promoção das 13 zonas turísticas do estado e na prospecção de voos, Nesses eventos, são realizadas capacitações sobre os destinos para operadores e agentes de viagens, além de mostrar os atrativos da Bahia ao público visitante interessado em conhecer o Brasil.

Quase 12 milhões visitam os parques nacionais brasileiros

Existe um grande impulso à visitação turística nos parques nacionais do Brasil. Em 2023, houve um recorde de 11,8 milhões de ingressos nesses espaços, número 13% superior ao registrado em 2022 e 20% sobre 2019, antes da pandemia da Covid. O Parque Nacional da Tijuca, o maior parque urbano do mundo, situado na cidade do Rio de Janeiro, segue como líder desse ranking. Em 2023, o lugar alcançou, pela primeira vez, a marca histórica de mais de 4 milhões de pessoas. Esses dados constam da 4ª edição do estudo Parques do Brasil: Percepções da População, produzido pelo Instituto Semeia.

O tradicional Canecão será reaberto em 2026

A inauguração do novo Canecão está programada para o primeiro trimestre de 2026. O projeto, que começa a ser concretizado neste mês, tem como objetivo revitalizar a tradicional casa de shows, localizada em Botafogo, no Rio de Janeiro, fechada desde 2010. Com investimento total previsto de R$ 170 milhões, o complexo será dividido em sete unidades de negócio, destacando-se a grande sala, destinada a shows, concertos, peças e eventos diversos. Com 3.300m² distribuídos em três pavimentos, essa sala terá capacidade para até 6 mil pessoas.

Com uma oferta de R$ 4,3 milhões, o consórcio Bonus Klefer, vencedor do leilão, realizado em fevereiro de 2023, obteve a concessão de gestão do espaço, que pertence à UFRJ, por 30 anos. Como parte do acordo, o consórcio deverá realizar intervenções no projeto, que somam R$ 137,7 milhões, com investimentos de R$ 53,7 milhões nas instalações acadêmicas e R$ 84 milhões na parte cultural. Uma das contrapartidas para a Universidade será a construção de um Centro Acadêmico com 80 salas de aula, além de um refeitório com capacidade para até 2.500 refeições por dia. Além disso, a UFRJ terá datas designadas para o uso do complexo cultural.

Artesanato: a Mãe de Todas as Artes

A diversidade cultural brasileira, representada pela produção artesanal, será celebrada no Distrito Federal entre quarta-feira (8) e o domingo (12) durante o 17º Salão do Artesanato de Brasília. Este evento inaugura o calendário nacional de feiras do setor neste ano e apresentará obras de mais de 500 artistas manuais na varanda do shopping Pátio Brasil. O salão tem o apoio da Secretaria de Turismo, do Sebrae-DF e do Ministério do Empreendedorismo.

O tema deste ano é “Artesanato: a Mãe de Todas as Artes” e coincide com a semana do Dia das Mães. A expectativa é que cerca de 60 mil pessoas circulem pelos estandes durante os cinco dias de evento. Os visitantes terão a oportunidade de admirar trabalhos manuais únicos, incluindo peças de cerâmica, madeira, fios, capim, palha, metal, rendas, bordados e outros materiais. Ao todo, serão exibidas cerca de 80 mil peças.

Campo do Brito foi a capital nacional do ciclismo

Campeonato Brasileiro de MTB Marathon reuniu mais de mil atletas brasileiros no município do agreste sergipano, nos dias 4 e 5 de maio. Promovido pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), o evento transformou o município na capital brasileira do ciclismo. Na competição em Sergipe, foram consagrados os campeões brasileiros masculino e feminino de 14 categorias.

As corridas de maratona no mountain bike são competições de longa distância que testam a resistência, habilidade e estratégia dos ciclistas. Essas provas são realizadas em trilhas e estradas de terra, oferecendo um desafio único para os participantes. Na edição em Campo do Brito, foram percorridos 84 km de pedal. O campeão da Elite Masculino foi Nícolas Machado (MG) e da Elite Feminino foi Ana Laura de Moraes (BA).

Decolar registra alta de 43% na procura de residências por temporada

A Stays.net, uma empresa B2B pertencente ao Grupo Decolar, conduziu uma pesquisa sobre a crescente demanda por residências para aluguel temporário no primeiro trimestre de 2024. O relatório revelou um aumento de 43% em comparação com o mesmo período do ano passado. A Stays.net é especializada em gerenciamento de canais digitais de aluguéis por temporada. Através do software desenvolvido pela empresa, proprietários ou gestores de propriedades podem listar e administrar reservas em diferentes plataformas, como Airbnb e Booking, a partir de um único sistema. No portfólio, tem opções de reservas de casas, chalés, apartamentos, campings e casas-barco entre outros perfis de imóveis como o de residências por temporada.

Confira os 10 destinos nacionais mais buscados pelos clientes Decolar no primeiro trimesre de 2024

1ª Paraty (RJ)

2ª Caldas Novas (GO)

3ª São Paulo (SP)

4ª Ubatuba (SP)

5ª Rio de Janeiro (RJ)

6ª João Pessoa (PB)

7ª Arraial do Cabo (RJ)

8ª Porto de Galinhas (PE)

9ª Caraguatatuba (SP)

10ª Bombinhas (SC)

Taleban incentiva turismo no Afeganistão

O Taleban busca impulsionar o turismo no Afeganistão, iniciando um programa de capacitação em Cabul com a primeira turma de turismo e hospitalidade, composta por cerca de 30 homens. A ausência de mulheres na sala de aula reflete as restrições impostas, desde o ensino básico. Apesar disso, o país, com 43 milhões de habitantes, atrai alguns visitantes, incentivados pela diminuição da violência e pelo aumento dos voos. Em 2021, houve apenas 691 turistas, número que cresceu para 2,3 mil em 2022 e alcançou sete mil em 2023. Embora modesto, é um começo. A maioria dos visitantes são chineses, devido à proximidade geográfica.

Interagir com estrangeiras levanta questões delicadas, dadas as restrições impostas às mulheres pelo governo local, incluindo a proibição de comer ou socializar com outras mulheres em público, a não convivência com homens que não sejam parentes ou maridos, além do código de vestimentas imposto pelo Taleban e a necessidade de um guardião masculino, ou “mahram”, quando em viagem. Em um sinal de que o país se prepara para receber mais visitantes, o único hotel cinco estrelas do país, o Serena, reabriu o spa e o salão feminino para mulheres estrangeiras.

Setur-SP publica Guia das Estátuas de Cristo em São Paulo

A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) lançou, na sexta-feira (3), o Guia das Estátuas de Cristo em São Paulo. O material, resultado de um levantamento feito em 2023, catalogou 66 estátuas espalhadas pelos municípios do estado. Além de embelezarem as paisagens urbanas e naturais, essas estátuas também funcionam como locais de encontro, reflexão e contemplação para moradores e turistas. Destaca-se entre elas o Cristo de Sertãozinho, erguido no Morro do Vanzela, uma antiga pedreira na entrada da cidade, que impressiona com seus 57 metros de altura, pedestal incluído, sendo um dos maiores monumentos do tipo no Brasil.

