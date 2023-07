Última semana para contratar o Credi Junino do Banese

Crédito pré-aprovado para servidores públicos, no valor de R$ 2 mil, estará disponível nos canais de autoatendimento, nas agências e pontos Banese até o dia 31 de julho.

Servidores públicos que recebem salário no Banese têm até o dia 31 de julho para contratar o Credi Junino, linha de crédito especial com valor pré-aprovado de R$ 2 mil, e que não leva em consideração a margem consignável.

O Credi Junino foi criado pelo banco como opção para que os funcionários públicos aproveitassem, com dinheiro no bolso, os festejos juninos. Atendendo às solicitações dos clientes e às ações do Governo de Sergipe para estender o ciclo de aquecimento da economia, o Banese prorrogou o prazo de contratação até o final deste mês.

A contratação do Credi Junino é fácil, rápida e sem burocracia, e pode ser feita nos caixas eletrônicos, App, Internet Banking, agências e correspondentes bancários do banco. O valor contratado será pago em 12 parcelas fixas mensais, que serão descontadas em conta corrente.

O Credi junino é destinado a servidores públicos estaduais, municipais e federais que recebem o salário em conta corrente da instituição. O crédito está sujeito a análise e aprovação, e o cliente elegível pode realizar a contratação apenas uma vez.

Ascom Grupo Banese