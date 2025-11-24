Últimos dias do PODE: prazo para adesão e regularização de débitos vai até dia 30

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Fazenda (Semfaz), alerta que esta é a última semana para que os contribuintes possam aderir ao Programa de Organização de Débitos (PODE). O prazo final para regularização é 30 de novembro de 2025, e não há previsão de nova prorrogação. A iniciativa oferece condições especiais para quem deseja colocar suas obrigações fiscais em dia, garantindo descontos e facilidades de pagamento.

Com o PODE, os aracajuanos têm acesso a descontos de até 100% em juros e multas, além da possibilidade de parcelamento em até 120 vezes, incluindo a entrada. O programa é voltado tanto para pessoas físicas quanto jurídicas e possibilita que contribuintes negociem débitos de forma acessível, segura e com vantagens inéditas.

A prorrogação do prazo, anunciada pela prefeita Emília Corrêa, atendeu a um pedido da própria população e de lideranças comunitárias. “Com a prorrogação, os aracajuanos podem ter acesso a até 100% de desconto em juros e multas, além da possibilidade de parcelamento em até 120 vezes. Essa decisão atende à demanda da população”, destacou a prefeita.

Para o secretário municipal da Fazenda, Sidney Thiago, a última semana representa uma oportunidade decisiva para os contribuintes. “A Prefeitura de Aracaju reafirma seu compromisso com os aracajuanos ao estender o prazo do PODE. Agora entramos nos últimos dias, e é essencial que quem ainda não negociou suas dívidas aproveite esse momento. Nosso papel é oferecer condições reais para facilitar o pagamento e fortalecer a confiança da população na gestão fiscal do município”, afirmou.

A estabilidade do sistema digital também garante segurança para quem optar pela negociação online, como reforçou o diretor do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC), Marcelino de Oliveira. “Todo o Portal do Contribuinte é monitorado 24 horas por dia. Em nenhum momento registramos queda ou indisponibilidade do sistema. Isso garante tranquilidade ao contribuinte na hora de aderir ao PODE de forma digital.”

Já a coordenadora do Departamento de Atendimento ao Contribuinte (DAC), Maria Lillia, lembra que o atendimento presencial também segue disponível para orientar a população. “Estamos atentos às necessidades do contribuinte e percebemos a satisfação de quem aproveita o programa para regularizar sua situação. Nesta última semana, nossa equipe permanece preparada para acolher, orientar e oferecer um atendimento humanizado.”

A Semfaz reforça que o atendimento presencial ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na sede da Secretaria, localizada na Praça General Valadão, nº 341, Centro. A adesão também pode ser feita pelo Portal do Contribuinte (fazenda.aracaju.se.gov.br).

Arte ascom PMA