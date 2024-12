Últimos dias para negociar os débitos de energia em até 36 vezes

Clientes também têm desconto com pagamento à vista

A campanha “Negocia Energisa” está em seus últimos dias, oferecendo uma oportunidade imperdível para os clientes que desejam regularizar seus débitos com condições especiais. A negociação pode ser realizada pelos canais digitais.

Entre as condições de negociação está o parcelamento em até 36 vezes, sem entrada inicial, com descontos de até 80% sobre o valor da dívida. As condições são válidas para clientes de baixa tensão – residências e pequenas empresas – que tenham ao menos uma fatura vencida há mais de um dia.

“Quem estiver com uma ou mais faturas vencidas pode acessar os canais de atendimento. Uma oportunidade única de colocar as contas em dia e começar o ano sem pendências. Aproveite e acesse os nossos canais de atendimento para negociar”, afirma o coordenador comercial, Bernard Gouveia.

Confira os canais de negociação:

Gisa: gisa.energisa.com.br

App Energisa On: Disponível para iOS e Android

Site oficial: www.energisa.com.br

Texto e foto Adriana Freitas