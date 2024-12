URBANE INCORPORADORA APRESENTA PORTFÓLIO DE EMPREENDIMENTOS NO I FEIRÃO DE IMÓVEIS DO BANESE

A Urbane Incorporadora marcará presença no I Feirão de Imóveis do Banese, que acontece nos dias 6 e 7 de dezembro, no Espaço Salles Multieventos, localizado na Avenida Rio de Janeiro, em Aracaju.

O evento, que será realizado das 10h às 21h, promete ser uma excelente oportunidade para os sergipanos realizarem o sonho da casa própria, com condições especiais e ampla variedade de empreendimentos.

No stand da Urbane, os visitantes poderão conhecer, em primeira mão, o primeiro bairro-parque de Sergipe, que será construído na Barra dos Coqueiros. Este empreendimento é um marco na incorporação de sustentabilidade, oferecendo aos moradores uma nova forma de viver, integrada à natureza, com áreas verdes planejadas, além de serviços e soluções que aliam conforto e qualidade de vida.

O público também terá acesso a detalhes sobre o Spot Boulevard & Residence, apartamentos tipo studio, já em fase de construção no bairro Coroa do Meio, em Aracaju. Este projeto destaca-se por oferecer espaços compactos que combinam modernidade, sofisticação e funcionalidade, ideal para quem busca um estilo de vida prático e urbano.

Os visitantes do stand da Urbane também terão acesso a condições exclusivas para a aquisição de imóveis, aproveitando as vantagens oferecidas durante o evento pelo Banco dos Sergipanos, o Banese.

Feirão

Com foco em transformar sonhos em realidade, o Feirão é o local ideal para explorar empreendimentos inovadores e modernos que atendem às diferentes necessidades dos compradores. Seja para viver em harmonia com a natureza no primeiro bairro parque de Sergipe, seja para adotar um estilo de vida funcional e contemporâneo no Spot Boulevard & Residence, a Urbane tem a solução perfeita para cada perfil.

Para garantir uma experiência ainda mais prática e sem filas, os visitantes podem realizar o cadastro antecipado pela plataforma Sympla. Com isso, será possível acessar o evento de forma ágil e aproveitar ao máximo as atrações.

Fonte e foto NV comunicação