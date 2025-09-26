Usina Porto de Sergipe 1 retoma maior operação desde 2021 e fortalece economia

A Usina Termelétrica Porto de Sergipe 1 tem sua operação programada para iniciar nesta sexta-feira, 26, após o despacho antecipado autorizado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). A medida visa atender à crescente demanda energética nacional e já acumula oito semanas de geração confirmadas desde 25 de julho, configurando a maior campanha da usina desde 2021. O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), acompanha os impactos significativos dessa operação para o estado.

Com a geração contratada, a empresa responsável pela usina, a Eneva, deverá importar quatro cargas de Gás Natural Liquefeito (GNL), movimentando diretamente os setores logístico e portuário da região. Caso os despachos continuem nas semanas seguintes, mais duas cargas de GNL podem ser necessárias até o final do ano. Com a geração mantida até dezembro, a arrecadação de ICMS sobre a importação de GNL poderá chegar a R$12 milhões somente neste segundo semestre de 2025. Esse montante reforça a receita pública estadual e possibilita investimentos em áreas prioritárias como saúde, educação e infraestrutura.

De acordo com o gestor da Sedetec, Valmor Barbosa, este momento significa um avanço importante para Sergipe, tanto no fortalecimento do setor energético quanto na geração de recursos para o Estado. “Essa movimentação traz benefícios para a economia local e permite que o governo invista em áreas essenciais para a população. Como de praxe, seguimos oferecendo apoio institucional em todas as articulações”, afirmou.

Outro destaque é o acordo firmado entre a Eneva e a Sergipe Gás (Sergas), celebrado há menos de um ano. A parceria pode gerar uma receita adicional de até R$ 3,5 milhões para a distribuidora estadual de gás natural em 2025, impulsionando o desenvolvimento do setor no estado. Em nota, a Eneva informou que a garantia de suprimento proporcionada pelo Terminal de GNL de Sergipe sustentou a venda de 250 milhões de metros cúbicos de gás natural ao longo de 2025, dos quais 45 milhões de metros cúbicos foram efetivamente regaseificados no período.

A perspectiva do novo Leilão de Reserva de Capacidade, previsto para março do próximo ano, gera expectativas positivas para a possível expansão do parque gerador do Hub Sergipe. “Trata-se de uma importante oportunidade para ampliar as operações do parque gerador, trazendo novos investimentos e empregos, contribuindo para o dinamismo industrial e fortalecimento da infraestrutura energética regional”, reforçou o secretário-executivo da Sedetec, Marcelo Menezes.

Foto: Arthuro Paganini