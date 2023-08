O Governo do Estado de Sergipe repassou de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para os municípios no mês de agosto a importância de R$ 21.214.309,18, o rateio da primeira parcela foi feito no último dia 01. No ano o acumulado chega a R$ 702.014.139,32.

Veja a distribuição do ICMS aos municípios: