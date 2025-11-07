VENDAS DE COMBUSTÍVEIS EM SERGIPE AUMENTARAM 3,2%, EM SETEMBRO; FORAM CERCA DE 685,5 MILHÕES DE LITROS

Análise realizada pelo Observatório da Indústria do Sistema FIES, com base nos dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), indicou que as vendas totais de combustíveis em Sergipe, em setembro de 2025, somaram aproximadamente 79,5 milhões de litros, assinalando um acréscimo de 4,7% quando comparado a setembro de 2024. Em relação ao mês imediatamente anterior (agosto/2025), as vendas aumentaram 3,2%.

As vendas totais de combustíveis – objeto da análise – englobam as vendas, em litros, de gasolina, etanol hidratado, óleo diesel e querosene de aviação.

De janeiro a setembro de 2025, as vendas totais no estado acumularam cerca de 685,5 milhões de litros de combustíveis, registrando crescimento de 3,6%, na comparação com o mesmo período de 2024.

Combustíveis comercializados em setembro/2025

No mês analisado, observou-se que foram vendidos cerca de 37,3 milhões de litros de gasolina. Em termos relativos, esse destilado do petróleo registrou amento de 2,0% nas vendas em relação a setembro de 2024. Já em relação ao mês de agosto último, verificou-se um acréscimo de 3,2%.

No tocante ao óleo diesel, foram comercializados aproximadamente 35,3 milhões de litros. Em termos comparativos, verificou-se acréscimo de 4,3%, em relação ao mês imediatamente anterior (agosto/2025). Já na comparação com setembro de 2024, observou-se um crescimento de 3,9%.

Para o etanol hidratado, notou-se aumento de 28,7% nas vendas em comparação com setembro de 2024. Já em relação ao mês de agosto, observou-se um decréscimo de 2,0%. Em termos de volume, as vendas somaram cerca de 5,2 milhões de litros, no mês analisado.

O querosene de aviação, combustível utilizado pelas aeronaves, totalizou cerca de 1,7 milhão de litros em vendas, assinalando um decréscimo de 4,1%, em relação ao mês imediatamente anterior (agosto/2025). No confronto com setembro de 2024, foi verificado acréscimo de 21,1%.

