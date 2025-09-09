Vendas de combustíveis em Sergipe aumentaram 4,9%, no mês de julho

Análise realizada pelo Observatório da Indústria do Sistema FIES, com base nos dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), indicou que as vendas totais de combustíveis em Sergipe, em julho de 2025, somaram aproximadamente 75,1 milhões de litros, assinalando um acréscimo de 0,8% quando comparado a julho de 2024. Em relação ao mês imediatamente anterior (junho/2025), as vendas aumentaram 4,9%.

As vendas totais de combustíveis – objeto da análise – englobam as vendas, em litros, de gasolina, etanol hidratado, óleo diesel e querosene de aviação.

De janeiro a julho de 2025, as vendas totais no estado acumularam cerca de 528,9 milhões de litros de combustíveis, registrando crescimento de 4,0%, na comparação com o mesmo período de 2024.

Combustíveis comercializados em julho/2025

No mês analisado, observou-se que foram vendidos cerca de 35,8 milhões de litros de gasolina. Em termos relativos, esse destilado do petróleo registrou redução de 1,3% nas vendas em relação a julho de 2024. Já em relação ao mês de junho último, verificou-se um aumento de 2,1%.

No tocante ao óleo diesel, foram comercializados aproximadamente 32,0 milhões de litros. Em termos comparativos, verificou-se acréscimo de 8,2%, em relação ao mês imediatamente anterior (junho/2025). Já na comparação com julho de 2024, observou-se crescimento de 0,7%.

Para o etanol hidratado, notou-se aumento de 12,9% nas vendas em comparação com julho de 2024. Já em relação ao mês de junho, observou-se um aumento de 2,3%. Em termos de volume, as vendas somaram cerca de 5,5 milhões de litros, no mês analisado.

O querosene de aviação, combustível utilizado pelas aeronaves, totalizou 1,7 milhão de litros em vendas, assinalando um acréscimo de 13,2%, em relação ao mês imediatamente anterior (junho/2025). No confronto com julho de 2024, também foi verificado acréscimo de 13,2%.

