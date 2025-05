Vendas de veículos novos em Sergipe somaram 1.602 unidades, em abril

Análise realizada pelo Observatório da Indústria do Sistema FIES, com base nos dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (FENABRAVE), apontou que as vendas de veículos novos no estado, no mês de abril, totalizaram 1.602 unidades.

O número de veículos novos aqui referido, diz respeito à soma das vendas de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus licenciados, pela primeira vez, no período em análise, de acordo com a nota fiscal da compra.

Em termos relativos, verificou-se crescimento de 3,6% nas vendas em relação a abril de 2024. Já na comparação com o mês imediatamente anterior, março último, verificou-se aumento de 13,1%.

Vendas por segmento em abril/2025

As vendas de automóveis e comerciais leves totalizaram 1.493 unidades, assinalando aumento de 12,3%, em relação às vendas do último mês de março. No comparativo com abril do ano passado, observou-se acréscimo de 3,3% nas vendas desse segmento.

Entre os veículos pesados, o segmento de caminhões registrou a comercialização de 72 unidades, apresentando redução de 16,3%, em relação à comercialização registrada em abril de 2024. No segmento de ônibus, as vendas foram de 37 unidades, registrando aumento de 164,3%, quando comparado ao mesmo mês do ano anterior (abril/2024).

Outros segmentos em abril/2025

As vendas e o licenciamento de ciclomotores, motocicletas e motonetas, a partir de 50 cilindradas, de acordo com a Lei 13.154/2015, no mês analisado, somaram 2.982 unidades. Na comparação com abril do ano passado, tais vendas assinalaram decréscimo de 3,8%. Na comparação com março último, observou-se acréscimo de 14,6%.

Unidade de Comunicação do Sistema FIES – UNICOM