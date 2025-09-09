Vendas de veículos novos em Sergipe somaram 1.924 unidades, em agosto

Análise realizada pelo Observatório da Indústria do Sistema FIES, com base nos dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (FENABRAVE), apontou que as vendas de veículos novos no estado, no mês de agosto, totalizaram 1.924 unidades.

O número de veículos novos aqui referido, diz respeito à soma das vendas de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus licenciados, pela primeira vez, no período em análise, de acordo com a nota fiscal da compra.

Em termos relativos, verificou-se crescimento de 21,5% nas vendas em relação a agosto de 2024. Já na comparação com o mês imediatamente anterior, julho último, verificou-se recuo de 3,0%.

Vendas por segmento em agosto/2025

As vendas de automóveis e comerciais leves totalizaram 1.828 unidades, assinalando decréscimo de 1,2%, em relação às vendas do último mês de julho. No comparativo com agosto do ano passado, observou-se crescimento de 23,3% nas vendas desse segmento.

Entre os veículos pesados, o segmento de caminhões registrou a comercialização de 81 unidades, apresentando redução de 3,6%, em relação à comercialização registrada em agosto de 2024. No segmento de ônibus, as vendas foram de 15 unidades, registrando diminuição de 11,8%, quando comparado ao mesmo mês do ano anterior (agosto/2024).

Outros segmentos em agosto/2025

As vendas e o licenciamento de ciclomotores, motocicletas e motonetas, a partir de 50 cilindradas, de acordo com a Lei 13.154/2015, no mês analisado, somaram 2.586 unidades. Na comparação com agosto do ano passado, tais vendas assinalaram acréscimo de 7,7%. Na comparação com julho último, observou-se queda de 10,8%.

Unidade de Comunicação do Sistema FIES – UNICOM