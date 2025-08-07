Vendas de veículos novos em Sergipe somaram 1.984 unidades no mês de julho

Análise realizada pelo Observatório da Indústria do Sistema FIES, com base nos dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (FENABRAVE), apontou que as vendas de veículos novos no estado, no mês de julho, totalizaram 1.984 unidades.

O número de veículos novos aqui referido, diz respeito à soma das vendas de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus licenciados, pela primeira vez, no período em análise, de acordo com a nota fiscal da compra.

Em termos relativos, verificou-se crescimento de 30,5% nas vendas em relação a julho de 2024. Já na comparação com o mês imediatamente anterior, junho último, verificou-se aumento de 37,7%.

Vendas por segmento em julho/2025

As vendas de automóveis e comerciais leves totalizaram 1.852 unidades, assinalando acréscimo de 34,9%, em relação às vendas do último mês de junho. No comparativo com julho do ano passado, observou-se crescimento de 27,8% nas vendas desse segmento.

Entre os veículos pesados, o segmento de caminhões registrou a comercialização de 110 unidades, apresentando aumento de 93,0%, em relação à comercialização registrada em julho de 2024. No segmento de ônibus, as vendas foram de 22 unidades, registrando acréscimo de 57,1%, quando comparado ao mesmo mês do ano anterior (julho/2024).

Outros segmentos em julho/2025

As vendas e o licenciamento de ciclomotores, motocicletas e motonetas, a partir de 50 cilindradas, de acordo com a Lei 13.154/2015, no mês analisado, somaram 2.899 unidades. Na comparação com julho do ano passado, tais vendas assinalaram acréscimo de 14,0%. Na comparação com junho último, observou-se crescimento de 11,2%.

Unidade de Comunicação do Sistema FIES – UNICOM