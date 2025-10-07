VENDAS DE VEÍCULOS NOVOS NO ESTADO DE SERGIPE SOMARAM 1.688 UNIDADES NO MÊS DE SETEMBRO, DIZ SISTEMA FIES

Análise realizada pelo Observatório da Indústria do Sistema FIES, com base nos dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (FENABRAVE), apontou que as vendas de veículos novos no estado, no mês de setembro, totalizaram 1.688 unidades.

O número de veículos novos aqui referido, diz respeito à soma das vendas de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus licenciados, pela primeira vez, no período em análise, de acordo com a nota fiscal da compra.

Em termos relativos, verificou-se crescimento de 13,6% nas vendas em relação a setembro de 2024. Já na comparação com o mês imediatamente anterior, agosto último, verificou-se recuo de 12,3%.

Vendas por segmento em setembro/2025

As vendas de automóveis e comerciais leves totalizaram 1.518 unidades, assinalando decréscimo de 17,0%, em relação às vendas do último mês de agosto. No comparativo com setembro do ano passado, observou-se crescimento de 8,6% nas vendas desse segmento.

Entre os veículos pesados, o segmento de caminhões registrou a comercialização de 124 unidades, apresentando aumento de 85,1%, em relação à comercialização registrada em setembro de 2024. No segmento de ônibus, as vendas foram de 46 unidades, registrando crescimento de 119,0%, quando comparado ao mesmo mês do ano anterior (setembro/2024).

Outros segmentos em setembro/2025

As vendas e o licenciamento de ciclomotores, motocicletas e motonetas, a partir de 50 cilindradas, de acordo com a Lei 13.154/2015, no mês analisado, somaram 3.144 unidades. Na comparação com setembro do ano passado, tais vendas assinalaram acréscimo de 26,7%. Na comparação com agosto último, observou-se aumento de 21,6%.

