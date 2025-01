Vendas do Artesanato Sergipano ultrapassam R$ 2 milhões com apoio do Governo do estado de Sergipe

A Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem) contabilizou um expressivo crescimento nas vendas do artesanato sergipano durante os eventos promovidos ou patrocinados pelo Governo de Sergipe no ano de 2024. Ao todo, o segmento vendeu durante o ano um total de R$ 2.086.316,86, o que representou um aumento de 33,93% em relação ao ano anterior.

A presença, com espaço de exposição e comercialização de produtos, em eventos e ações locais, em outros estados e até fora do país foi a grande responsável por elevar o volume de vendas dos produtos artesanais em suas variadas tipologias. A política de valorização do artesanato do Governo garante não somente a inscrição, mas o transporte e ajuda de custo dos profissionais nestes eventos.

Em 2024, foram cinco feiras nacionais nas cidades de Brasília (DF), Olinda (PE), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP) e Fortaleza (CE). Além destas, o artesanato sergipano em 2024 chegou a Bogotá, na Colômbia, na Expoartesanías 2024, maior feira internacional de artesanato latino-americana. A cada nova participação, Sergipe se destacou na classificação do ranking do Programa de Artesanato Brasileiro (PAB), do governo federal.

Na 24ª Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte), em Pernambuco, por exemplo, Sergipe ficou na quinta colocação do levantamento entre todos os estados participantes. Já o resultado obtido pelo estado no 18º Salão do Artesanato, em São Paulo, colocou o estado na oitava colocação do país e a segunda melhor posição no Nordeste.

Também colaboraram para o resultado positivo do ano 2024, os espaços reservados ao segmento nos eventos da gestão estadual, como o programa de governo itinerante ‘Sergipe é aqui’, Vila da Páscoa, Vila do Forró, Vila da Criança e Vila do Natal Iluminado. Podem ser citados também as parcerias com eventos particulares, como Supervendas, Ironman 70.3 e 20º Feirão de Artesanato e Produtos Regionais da Codevasf, entre outros.

A diretora de Artesanato na Seteem, Daiane Santana, pontua sobre a importância da curadoria das peças que são levadas para representar o estado, o que tem colocado Sergipe, segundo ela, entre as 10 melhores curadorias do país. Ela acredita que é necessário levar produtos que traduzam a identidade sergipana, com sua riqueza e qualidade em detalhes e acabamento.

“Desde o início dessa gestão, o artesanato sergipano tem sido uma prioridade e o ano de 2024 representou um marco histórico pelo grande avanço que demos nessa política estadual. As ações do Governo, por meio da Seteem, buscam cada vez mais tornar artesãs e artesãos independentes e ativos importantes da economia local. Podemos citar, como exemplo marcante, o patrocínio para a Casacor Sergipe que criou parcerias inéditas entre artesãos, arquitetos e designers. Vale ressaltar também o papel das mulheres nesse resultado, visto que elas representam cerca 90% dos artesãos sergipanos. E essa é uma relação historicamente construída, onde é a mulher quem borda, quem faz o acabamento e trabalha mais com a coordenação motora fina”, destacou a diretora.

Atualmente, Sergipe conta com mais de cinco mil artesãos ativos e a Secretaria do Trabalho atua para a ampliar esse número de sergipanos cadastrados no sistema do PAB e com porte da Carteira Nacional do Artesão, documento que confere prerrogativas importantes e necessária para a participação em eventos do setor.

Foto: Ascom Seteem