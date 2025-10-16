VENDAS DO VAREJO EM SERGIPE MANTÉM ESTABILIDADE E ACUMULAM ALTA DE 2,7% EM 12 MESES, APONTA O IBGE

O volume de vendas do comércio varejista em Sergipe registrou alta de 0,2% no mês de agosto, frente a julho, mantendo-se praticamente estável na série com ajuste sazonal. Em relação ao mesmo período de 2024, o crescimento foi de 1,1%. No acumulado no ano, a alta foi de 1,0%; e, nos últimos 12 meses, de 2,7%. Os dados são da Pesquisa de Comércio (PMC), divulgados nesta quarta-feira, 15, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e analisados pelo Observatório de Sergipe, vinculado à Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan).

Em agosto, a receita nominal do varejo em Sergipe aumentou 0,4% em relação a julho. Na comparação anual, o acréscimo foi de 3,7%. No acumulado no ano, a alta foi de 4,5%; e, nos últimos 12 meses, de 5,8%.

A avaliação de vendas no varejo, realizada pelo IBGE, refere-se à quantidade de produtos vendidos no comércio varejista em um determinado período. O estudo engloba diversos setores, incluindo alimentos e bebidas, vestuário e moda, eletrônicos e tecnologia, móveis e decoração, artigos para casa e jardim, saúde e beleza, lazer e entretenimento, peças automotivas, entre outros.

“Esse crescimento acumulado é um indicativo de que o setor vem contribuindo para a geração de empregos e o fortalecimento da economia do Estado”, explicou a gerente de Estudos Socioeconômicos do Observatório de Sergipe, Michele Dória.

Varejo ampliado

No varejo ampliado, que inclui as atividades de veículos e material de construção, o volume de vendas no estado apresentou uma variação de 0,1% em relação a julho. Frente a agosto de 2024, apresentou uma variação negativa de 0,9%. No acumulado do ano, o setor pontuou uma leve queda de 0,2%, enquanto nos últimos 12 meses subiu 1,8%.

A receita do varejo ampliado apresentou uma variação de 0,2%, em comparação a julho, quando cresceu 2,0%. Já em relação ao mesmo período de 2024, o aumento foi de 1,9%. O acumulado no ano apontou crescimento de 3,5%, e nos últimos 12 meses avançou 5,2%.

Cenário nacional

Na comparação com julho, na série com ajuste sazonal, a taxa média nacional de vendas do comércio varejista também permaneceu praticamente estável, com variação de 0,2%. As maiores altas foram registradas nos estados do Rio Grande do Norte, Maranhão, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Sul.

Já as menores variações negativas foram pontuadas no Amapá, Rondônia, Espírito Santo, Roraima, Mato Grosso, Minas Gerais e Tocantins. Sergipe, juntamente com o Pará, ocupa a 15º posição no cenário nacional.

Foto: Reinaldo Moura