Vendas do varejo em Sergipe registram terceiro maior crescimento do Brasil

O volume de vendas do comércio varejista em Sergipe no mês de maio registrou a terceira maior alta do país, ficando atrás apenas dos estados de Roraima e Rio de Janeiro. A alta foi de 0,7% em maio, frente a abril, na série com ajuste sazonal.

Em relação ao mesmo período de 2024, o crescimento do varejo foi de 3,9%. Já o acumulado do ano registrou alta de 0,5%. Os dados são da Pesquisa de Comércio (PMC), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e analisados pelo Observatório de Sergipe, vinculado à Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan).

O volume de vendas no varejo da pesquisa do IBGE se refere à quantidade de produtos vendidos no comércio varejista em um determinado período. O estudo engloba diversos setores, incluindo alimentos e bebidas, vestuário e moda, eletrônicos e tecnologia, móveis e decoração, artigos para casa e jardim, saúde e beleza, lazer e entretenimento, peças automotivas, entre outros.

Em maio, a receita nominal do varejo em Sergipe cresceu 1% em relação a abril. Na comparação anual, o acréscimo foi de 6,2%. No acumulado no ano, a alta foi de 4,6%; e, nos últimos 12 meses, de 6,8%.

“Após um início de ano com queda no volume de vendas acumulado, em abril, o setor varejista começou a mostrar sinais de recuperação. O desempenho positivo registrado em maio reforça essa retomada gradual não só em Sergipe, mas em todo o Brasil”, ressaltou a gerente de Estudos Socioeconômicos do Observatório de Sergipe, Michele Doria.

Varejo ampliado

No varejo ampliado, que inclui as atividades de veículos e material de construção, o volume de vendas no estado apresentou um crescimento de 0,7% em relação a abril. Frente a maio de 2024, houve um avanço de 3,4%. Já no acumulado do ano, o setor pontuou uma leve queda, de 0,2%, enquanto nos últimos 12 meses subiu 3%.

A receita do varejo ampliado fechou o mês com crescimento de 1%, em comparação a abril. Já em relação ao mesmo período de 2024, o aumento foi de 6,5%. O acumulado no ano registrou crescimento de 4,1%, enquanto nos últimos 12 meses avançou 6,9%.

Cenário nacional

Na comparação com março, na série com ajuste sazonal, a taxa média nacional de vendas do comércio varejista caiu 0,2%. As maiores altas foram registradas em Roraima (1,1%), Rio de Janeiro (0,9%), Sergipe (0,7%), Mato Grosso (0,4%) e Minas Gerais (0,3%).

Foto: Reinaldo Moura