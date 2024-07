Vigilância Sanitária segue realizando fiscalizações na Vila do Forró

Mais de 50 estabelecimentos, entre bares, restaurantes, food trucks e ambulantes, foram fiscalizados

Os forrozeiros que visitam a Vila do Forró, na Orla da Atalaia, podem ficar tranquilos quanto à segurança alimentar do local. Isso porque a Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado da Saúde (SES) segue com orientações e fiscalizações no local para garantir que a população consuma produtos armazenados e refrigerados de forma correta.

A atuação da vigilância vem ocorrendo desde o início dos festejos no mês junho e seguirá até o dia 31 de julho. Somente na Vila do Forró foram inspecionados mais de 50 estabelecimentos, entre bares, restaurantes e food trucks. O coordenador da Vigilância Sanitária, Ávio Britto, explica que as fiscalizações ocorrem para garantir a segurança alimentar, bem como o funcionamento dos serviços.

“Estamos no segundo mês consecutivo de fiscalização na Vila do Forró. Durante todos esses dias, a nossa equipe esteve empenhada em orientar os comerciantes locais. Além da segurança para os sergipanos, garantimos para os turistas que vêm prestigiar a Vila do Forró. A iniciativa de fiscalizar é uma preocupação do Governo do Estado, que busca garantir a segurança alimentar de todos que vêm visitar o país do forró”, disse o coordenador.

Entre as recomendações realizadas pela Vigilância Sanitária estão a higiene correta das mãos, bem como de utensílios e superfícies de preparo. Além disso, os fiscais orientam sobre a manutenção dos alimentos perecíveis em temperaturas seguras, e a atenção especial ao manuseio de carnes e derivados.

Comerciantes aprovam

A empreendedora Dally Fonseca considera como positivas as fiscalizações e orientações, considerando que os consumidores se sentem mais seguros ao consumir os alimentos em locais que seguem os protocolos. “A importância da vigilância neste evento é poder dar a segurança para gente, para quem vem, então todos os dias contar com as pessoas, os técnicos, os profissionais, mostrando que estão visitando os estandes, indicando o que tiver que ser corrigido e destacando o que tiver dando certo, tudo isso mostra o quanto o alimento está seguro e isso é muito importante para os nossos clientes”, destaca Dally.

A comerciante Paula Sobral também aprovou as fiscalizações. “Acho importante as inspeções e os clientes irão saber que estão consumindo produtos na validade, estocados de forma correta. Então quando os fiscais vêm, nos orientam e considero essencial”, salienta.

Foto: Flávia Pacheco