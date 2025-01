VILA DO NATAL ILUMINADO GERA SALDO POSITIVO PARA OS VENDEDORES E EMPREENDEDORES EM ARACAJU

A segunda edição da Vila do Natal Iluminado, evento promovido pelo Governo de Sergipe na Praça de Eventos da Orla da Atalaia, em Aracaju, encerra-se neste final de semana com saldo positivo para vendedores, comerciantes e empreendedores sergipanos. Ao atrair milhares de visitantes e turistas ao espaço com decoração temática, programação cultural, opções gastronômicas e atrações de lazer e entretenimento, ela se reafirma como uma ação fundamental para fomentar a geração de empregos e renda.

Na Economia Solidária e no Artesanato Sergipano, espaços promovidos por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), os empreendedores comemoram a oportunidade de comercializar e divulgar os seus trabalhos. Para Andréia Dias, que trabalha com doces e salgados, o espaço na Vila do Natal Iluminado foi essencial para garantir um lucro adicional neste período de festas.

“Eu tenho comércio aqui perto, mas o movimento por lá estava muito baixo. Quando acontecem eventos como esse, é uma oportunidade sem igual. Nem penso duas vezes, venho correndo. Daqui a pouco vem Vila da Páscoa, e agora é torcer para conseguir participar também”, disse ela.

Quem também aproveitou para garantir uma renda extra foram Jéssika Rayane e Luana Santos, que trabalharam por todos os dias da Vila em uma hamburgueria que faz parte das opções gastronômicas do evento. “Gostei da experiência, estava precisando e foi um dinheirinho a mais neste fim de ano”, disse Jéssika. “Eu tinha acabado de sair de um trabalho, então para mim foi uma oportunidade boa de ter uma renda a mais. Aqui está sempre lotado e vendemos tudo”, comemorou Luana.

A Vila se mostra como uma oportunidade para levar seus produtos de diversas áreas ainda mais longe com a presença de turistas na Orla de Atalaia. Luciana Cruz trabalha com acessórios produzidos em alumínio, marca pioneira nesse nicho em Sergipe, e elogiou bastante a experiência.

“Agradeço a todos os envolvidos que promovem um espaço como esse. Financeiramente falando, é muito importante. Consegui fazer um mix diverso de produtos nas vendas, o que gera capital para que eu possa tocar o negócio adiante. E com a presença de turistas aqui na Orla, a gente divulga a nossa arte sergipana, o que nos traz a oportunidade de expandir para outros estados e aumentar a visibilidade”, explicou a empreendedora.

Participar da Vila do Natal Iluminado tem sido uma experiência muito positiva para Anísia Prado, artesã sergipana. Ela destacou a excelente recepção do público, e como essa oportunidade foi essencial para complementar sua renda no final de ano. “É a primeira vez que estou participando da Vila, e para mim está sendo ótimo. A resposta do público está sendo muito boa, dos turistas e do pessoal daqui também. Não foi bem uma renda extra, foi quase o meu décimo terceiro!”, comemorou a artesã de pintura em louça.

Com tanta variedade e uma estrutura de alto nível, quem conhece Aracaju sai encantado com a experiência e aproveita para comprar suas lembrancinhas. É o caso de Marise Schneider, visitante de Joinville (SC). “Foi muito bom! A Orla de vocês é muito linda e me surpreendeu. A Vila do Natal é uma ideia maravilhosa, gostei muito de conhecer o artesanato sergipano. Estamos levando muita coisa, nem sei onde a gente vai enfiar na mala! Para o turista, é muito legal ter um espaço onde a gente possa conhecer mais da cultura local”, elogiou.

Pelo segundo ano consecutivo, a Vila do Natal não só promoveu um ambiente festivo e acolhedor, mas também gerou um impacto positivo na economia de Sergipe, criando oportunidades de trabalho para artesãos, comerciantes e prestadores de serviços. A união entre lazer, cultura e incentivo ao empreendedorismo local transforma tais eventos em um verdadeiro motor de desenvolvimento regional.

Vila do Natal

A Vila do Natal Iluminado é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio/SE), com apoio do Banese, Energisa, Netiz e Deso.

Foto: Richard Mayer