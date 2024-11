Vila do Natal Iluminado movimentará Orla da Atalaia durante a alta temporada

Em continuidade à política de impulsionamento da geração de emprego e renda por meio da realização de grandes eventos, o Governo de Sergipe lançará, no dia 13 de dezembro, a 2ª edição da Vila do Natal Iluminado. O evento ocorrerá na Praça de Eventos da Orla da Atalaia, em Aracaju, e segue até o dia 5 de janeiro, incrementando o principal cartão-postal da capital sergipana durante a alta temporada turística. Realizado de forma inédita em 2023, o evento promete, em 2024, repetir o sucesso da edição de estreia.

A Vila do Natal Iluminado 2024 contará com atrações para toda a família, como as já conhecidas roda-gigante, pista de patinação no gelo, árvore de natal de 20 metros, casa do Papai Noel, igreja, apresentações artísticas e personagens temáticos.

A novidade é o incremento que essa programação terá agora em 2024. A pista de patinação, por exemplo, terá 300m², o dobro de tamanho em comparação à do ano passado, além de ganhar arquibancadas, para que o público possa assistir às manobras dos patinadores. Além disso, o evento será acrescido de outras atrações inéditas, como montanha-russa, aquário de recreação, paradas natalinas, espaço multissensorial, teatro e arena gamer, esta última promovida pelo Banese.

Assim como em todos os eventos realizados pelo Governo do Estado, a Vila do Natal contará, mais uma vez, com espaços dedicados à comercialização do artesanato sergipano e economia solidária, além de praça de alimentação com seis lanchonetes, duas destinadas à economia solidária.

Turismo e economia

No ano passado, durante o período de 51 dias de Natal Iluminado, na Praça Fausto Cardoso, e de Vila do Natal, na orla, Sergipe atingiu R$ 1,2 milhão de faturamento – R$ 910 mil no segmento alimentício e R$ 290 mil no setor de artesanato. Estes são alguns dos que fazem parte de pesquisa realizada pela Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), em parceria com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Sergipe (Fecomércio-SE).

O levantamento também revelou que, em dezembro do ano passado, a Orla da Atalaia foi o principal destino turístico de quem visitou Sergipe, sendo que 98% dos turistas afirmaram que pretendiam voltar ao estado. O investimento médio dos visitantes no destino foi de R$ 3.540,00. Como resultado, a taxa média de ocupação em hotéis, pousadas e estabelecimentos similares ficou em 68% em dezembro de 2023, de acordo com números da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Sergipe (ABIH-SE).

Ainda segundo os dados apresentados pelo estudo, os resultados foram sentidos por diversos setores da economia: 100% dos estabelecimentos de hotelaria, locadoras de veículos, alimentação, artesanato e ambulantes avaliaram o Natal Iluminado como “ótimo”, enquanto 89% do segmento lojista classificou o evento como “bom”.

Foto: Arthuro Paganini