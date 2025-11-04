VL HOLDING CONCLUI A AQUISIÇÃO DA MINA DE POTÁSSIO TAQUARI-VASSOURAS NA CIDADE DE ROSÁRIO DO CATETE

Foi concluída, nesta segunda-feira (03), a aquisição do Complexo Mineroquímico de Taquari-Vassouras, única mina de potássio em operação no Brasil, localizado no município de Rosário do Catete.

Localizado em Rosário do Catete, a 45 quilômetros de Aracaju, o complexo é o único produtor nacional de potássio — insumo essencial para a fabricação de fertilizantes e o aumento da produtividade agrícola. O ativo, até então administrado pela Mosaic, passa agora ao controle da empresa brasileira, que pretende impulsionar a expansão e consolidação do setor agroindustrial no país.

O governo de Sergipe confirmou a transação e informou que está à disposição para apoiar o processo de transição entre as empresas. Com mais de quatro décadas de operação, o complexo de Taquari-Vassouras contava, até 2024, com cerca de 1.500 funcionários. Já a Prefeitura de Rosário do Catete declarou ter sido comunicada pela gerência da Mosaic sobre a venda e que acompanha o andamento da transferência.

A operação, realizada por meio da VL Mineração, amplia a presença da VL Holding na cadeia de insumos agrícolas, com foco em ganhos de produtividade, segurança logística e autonomia na oferta de potássio. Segundo a empresa, a aquisição reforça o compromisso com o fortalecimento do agronegócio e com a redução da dependência externa.

“A partir de hoje, a companhia assume uma operação sólida e comprometida não só com a excelência em produção e processamento, mas também com o atendimento personalizado e eficaz para o produtor rural”, afirma o CEO da VL Holding, Daniel Moreira.

De acordo com o executivo, a empresa pretende investir para aumentar a eficiência e a produtividade da mina. Um dos diferenciais do empreendimento é a localização estratégica, próxima aos principais polos consumidores do Nordeste, o que reduz custos e riscos logísticos, além de eliminar a dependência de portos, navios e condições climáticas que afetam o fornecimento de fertilizantes importados.

“Temos plena convicção de que a mina possui um potencial produtivo excepcional, que será fortalecido com nossa expertise e investimentos estratégicos, o que nos permitirá crescer de forma sustentável e consolidar nossa posição como produtor e distribuidor de cloreto de potássio no Brasil”, acrescenta Moreira.

A Mosaic também destacou que a transação está alinhada à estratégia global da empresa. “Com satisfação, anunciamos a conclusão da venda do Complexo Mineroquímico de Taquari-Vassouras”, diz Bruce Bodine, presidente e CEO da Mosaic. “Essa transação está alinhada com nossa estratégia de elevar nossa atividade principal e realocar capital para oportunidades nas quais temos vantagem competitiva. Somos gratos aos funcionários que se dedicaram à operação e manutenção segura dessa unidade ao longo dos anos.”

Com 20 anos de experiência nos setores de agricultura e genética, a VL Holding vem diversificando sua atuação e investindo em tecnologia e inovação para fortalecer o setor produtivo nacional. Os acionistas da companhia pertencem a uma família com mais de 70 anos de tradição no agronegócio, com participação em áreas como mineração, alimentos, bancos e energia.

Segundo a empresa, a diversificação do portfólio e os novos investimentos em insumos agrícolas colocam o grupo entre os protagonistas de um movimento que busca reduzir a dependência externa e ampliar a competitividade do campo brasileiro. “A VL Holding é uma marca nacional, que entende as necessidades do empresário. Queremos caminhar lado a lado com quem move o agronegócio no Brasil”, completa Moreira.

Com informações Brasil Mineral