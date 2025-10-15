Volume de serviços em Sergipe tem alta de 4,6% em agosto

O crescimento no estado foi maior do que a média nacional, que ficou em 0,1%.

No mês de agosto, o volume de serviços de Sergipe teve alta de 4,6% frente ao mês imediatamente anterior, na série com ajuste sazonal. O dado é da Pesquisa Mensal de Serviços de agosto de 2025, divulgada nesta terça-feira (14) pelo IBGE.

Na série sem ajuste sazonal, comparando o volume de serviços em agosto de 2025 e o volume de serviços em agosto de 2024, o crescimento foi de 7,4%. No acumulado de 12 meses, o índice registra alta de 6,8%, e a variação acumulada no ano foi de 4,8%, em relação ao mesmo período do ano anterior.

O índice da receita nominal de serviços em Sergipe também registrou elevação, sendo de 4,7%, na série com ajuste sazonal, no mês de agosto de 2025. Frente a agosto de 2024, a receita nominal de serviços cresceu 11,6%. Na variação acumulada em 12 meses, o crescimento chegou a 11,5%, e, na variação acumulada no ano, o crescimento foi de 9,7%, ambas em relação ao mesmo período do ano anterior.

Brasil

Nacionalmente, o volume de serviços variou 0,1% frente ao mês anterior (série com ajuste sazonal). É o sétimo resultado positivo seguido, período em que acumulou alta de 2,6%. Com isso, o setor está 18,7% acima do nível pré-pandemia (fevereiro de 2020) e renova, neste mês, o ápice da sua série histórica.

A variação de 0,1% no volume de serviços, na passagem de julho para agosto de 2025 (com ajuste sazonal), foi acompanhada por quatro das cinco atividades, com destaque para os serviços profissionais, administrativos e complementares (0,4%), que emplacaram o quarto resultado positivo seguido, com ganho acumulado de 2,0%. Os demais avanços vieram de transportes (0,2%); serviços prestados às famílias (1,0%); e outros serviços (0,6%).

Já informação e comunicação (-0,5%) exerceu a única retração, eliminando, integralmente, o ganho de julho (0,5%).

Por Paloma Abdallah e Magali Alves de Andrade – Superintendência estadual do IBGE em Sergipe – foto Igor Matias/ ASN