Volume de serviços em Sergipe tem variação negativa de 2,7% em junho

No mês de junho, o volume de serviços de Sergipe teve retração de 2,7% frente ao mês de maio, na série com ajuste sazonal. O dado é da Pesquisa Mensal de Serviços de junho de 2025, divulgada esta quinta-feira (14) pelo IBGE.

Entretanto, na série sem ajuste sazonal, comparando o volume de serviços em junho de 2025 e o volume de serviços em junho de 2024, houve alta de 0,1%. No acumulado de 12 meses, o índice ainda permanece em alta, registrando aumento de 8,5%, e a variação acumulada no ano foi de 5,9%, em relação ao mesmo período do ano anterior.

O índice da receita nominal de serviços em Sergipe também registrou queda, sendo de 1,2%, na série com ajuste sazonal, no mês de junho de 2025. No entanto, frente a junho de 2024, a receita nominal de serviços cresceu 4,1%. Na variação acumulada em 12 meses, o crescimento chegou a 13,9%, e na variação acumulada no ano o crescimento foi de 11,1%, ambas em relação ao mesmo período do ano anterior.

Brasil

Nacionalmente, o volume de serviços no Brasil variou 0,3% frente ao mês anterior, na série com ajuste sazonal. Com isso, o setor se encontra 18% acima do nível pré-pandemia (fevereiro de 2020) e renova, neste mês, o ponto mais alto da série histórica.

Setorialmente, a variação positiva do volume de serviços do Brasil foi acompanhada por apenas uma das cinco atividades investigadas: os transportes (1,5%), que mostraram aumento da receita nas empresas que operam com o transporte rodoviário de cargas e o aéreo de passageiros. Todos os outros setores assinalaram taxas negativas, com destaque para a retração verificada em outros serviços (-1,3%); serviços prestados às famílias (-1,4%); informação e comunicação (-0,2%); e profissionais, administrativos e complementares (-0,1%).

Por Paloma Abdallah e Magali Alves de Andrade

Superintendência estadual do IBGE em Sergipe