Volume de serviços prestados em Sergipe aumentou 0,6%, em julho

Análise realizada pelo Observatório da Indústria do Sistema FIES, com base nos dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) do IBGE, revelou que, em julho, Sergipe registrou acréscimo de 0,6% no volume de serviços prestados, em relação ao último mês de junho, na série com ajuste sazonal (método utilizado para uniformizar os períodos de comparação). Na comparação com julho de 2024, o volume de serviços assinalou redução de 4,0%. Já no acumulado dos últimos doze meses, o aumento registrado foi de 7,0%.

A Pesquisa Mensal de Serviços – PMS tem como objetivo produzir indicadores que permitam o acompanhamento da evolução conjuntural do setor de serviços empresariais não-financeiros e de seus principais segmentos.

Receita nominal em julho/2025

A receita nominal dos serviços, no mês analisado, assinalou aumento de 1,3% em relação ao mês anterior, junho último, na série ajustada. No comparativo com julho de 2024, registrou estabilidade. Por sua vez, a variação acumulada nos últimos doze meses da receita nominal apontou crescimento de 11,9%.

