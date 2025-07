Volume de serviços prestados em Sergipe diminuiu 1,3%, no mês de maio

Análise realizada pelo Observatório da Indústria do Sistema FIES, com base nos dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) do IBGE, revelou que, em maio, o setor de serviços em Sergipe apresentou decréscimo de 1,3% no volume de serviços prestados, em relação ao último mês de abril, na série com ajuste sazonal (método utilizado para uniformizar os períodos de comparação). Na comparação com maio de 2024, o volume de serviços assinalou crescimento de 7,1%. Já no acumulado dos últimos doze meses, o aumento registrado foi de 9,2%.

A Pesquisa Mensal de Serviços – PMS tem como objetivo produzir indicadores que permitam o acompanhamento da evolução conjuntural do setor de serviços empresariais não-financeiros e de seus principais segmentos.

Receita nominal em maio/2025

A receita nominal dos serviços, no mês analisado, assinalou redução de 1,8% em relação ao mês anterior, abril último, na série ajustada. No comparativo com maio de 2024, registrou aumento de 10,6%. Por sua vez, a variação acumulada nos últimos doze meses da receita nominal apontou crescimento de 15,0%.

