Volume de vendas no varejo sergipano teve queda de 0,5% em junho

O volume de vendas no comércio varejista de Sergipe teve queda de 0,5% em junho de 2025, quando comparado ao volume de vendas do mês de maio do mesmo ano, na série com ajuste sazonal. O dado é da Pesquisa Mensal de Comércio divulgada nesta quarta-feira (13) pelo IBGE.

Entretanto, na comparação entre os meses de junho de 2025 e junho de 2024, houve crescimento de 1,7%. Na variação acumulada no ano, a alta foi de 0,7% e, no acumulado nos últimos 12 meses, o crescimento chegou a 3%.

Os resultados também foram negativos para Sergipe no comércio varejista ampliado, que inclui, além do varejo propriamente dito, o comércio de veículos, motos, partes e peças; o comércio de material de construção; e o comércio atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo.

Nesse caso, o resultado de junho de 2025 frente a maio de 2025, na série com ajuste sazonal, também foi negativo, com retração de 1,7%. Na comparação entre junho de 2025 e junho de 2024, não houve variação no volume de vendas. Entretanto, houve queda no acumulado no ano de 0,3%, enquanto o acumulado nos últimos 12 meses registrou crescimento de 2,9%.

Texto Paloma Abdallah e Magali Alves de Andrade