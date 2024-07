Wilden Junior celebra 14 anos de carreira como Assessor de Investimentos em Sergipe

De acordo com os dados mais recentes da Associação Nacional das Corretoras de Valores (Ancord), de fevereiro de 2024, o Brasil contava com pouco mais de 25 mil assessores de investimentos credenciados – 12% a mais do que um ano antes. Em entrevista Wilden Junior, assessor de investimentos há 14 anos em Sergipe, conta sobre sua experiência e faz um balanço da área.

“Meu sonho de infância sempre foi seguir a carreira militar, aos 19 anos quando estava no Exército fazendo o curso preparativo para Oficial, um sargento nos orientou a ler dois livros, “Pai rico, Pai Pobre” e “Investimentos Inteligentes”. Após a leitura desses livros fiquei fascinado com o tema do empreendedorismo e do mercado financeiro. E a partir de então comecei a ler vários livros sobre o tema e aplicar o que aprendia nas minhas finanças”, detalha.

Enquanto cursava administração na Universidade Tiradentes, Unit, aconteceu uma palestra sobre como investir na Bolsa de Valores de um escritório que tinha acabado de abrir em Sergipe. “ Após essa palestra me tornei cliente e fiquei meses insistindo com o meu antigo assessor, por uma oportunidade de estágio até que então consegui. Lá comecei na organização das palestras e cursos até que consegui me tornar assessor e depois sócio”, conta.

Ao longo dos 14 anos de carreira Wilden Junior vivenciou diversos momentos marcantes representando Sergipe na Expert XP, um dos maiores eventos de investimentos do mundo, ao desenvolver projetos educacionais na área de investimentos para diversos órgãos, além de participar de muitos marcos na história dos investimentos em Sergipe ao fazer parte do escritório SVN Investimentos que é credenciado à XP Investimentos e reconhecido por diversos prêmios e feitos nacionais.

Ao analisar o crescimento do número de assessores de investimentos no Brasil, Wilden ressaltou aspectos importantes para os novos assessores. “Sempre aconselho que tenham interesse genuíno em ajudar as pessoas com a vida financeira, o investimento é apenas o meio. É preciso ter em mente que a orientação do assessor de investimentos terá um impacto direto na vida no patrimônio dos clientes”, destaca.

Para quem quer começar a investir o conselho é outro. “Primeiro, não queira ganhar dinheiro rápido com investimento, se não, é bem provável que acabe perdendo dinheiro rápido. Segundo, estudar para entender o mínimo é muito importante, mas contar com alguém de confiança é algo que fará muita diferença. Tenho certeza que se eu não trabalhasse na área teria alguém para me ajudar”, finaliza.

Fonte: Rodrigo Alves, Jornalista, Assessor de Imprensa. Foto: divulgação.