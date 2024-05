Workshop reunirá empresários da indústria para debater política ambiental em vigor

II edição do “Por dentro da indústria” será realizado no auditório da FIES e é uma alusão à Semana Mundial do Meio Ambiente. Evento é parceria do Grupo GA Ambiental, IEL e Federação.

No dia 04 de junho, das 9h às 12h, empresários da área industrial sergipana estarão reunidos para debater temas ligados à economia e à política ambiental vigentes no Brasil, na segunda edição do Workshop “Por dentro da indústria”, que acontecerá no auditório da Federação das Indústrias do Estado de Sergipe (FIES), localizada no bairro Capucho, em Aracaju. A estimativa é de que participem do evento cerca de 100 empresários do setor.

O workshop, que será realizado em comemoração à Semana Mundial do Meio Ambiente, que este ano ocorrerá no período de 31 maio a 05 de junho, é fruto da parceria firmada entre a Conexão Cursos e Eventos Ambientais, FIES, Instituto Euvaldo Lodi (IEL/SE) e o Grupo GA Ambiental. Embora seja totalmente gratuito, é necessário fazer a inscrição para participar do evento, pois as vagas são limitadas. Para fazer a inscrição basta acessar o link https://encurtador.com.br/aLMV3

A programação do workshop é composta por três palestras: “Outorgas de uso de água e de lançamento de efluentes industriais”, tema que tem sido muito debatido no meio empresarial e industrial, e gerado dúvidas quanto aos parâmetros a serem seguidos e às legislações em vigor. O assunto será abordado pelo Assessor Extraordinário da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Bráulio Andrade.

Tema mais que atual

“Licenciamento ambiental e as medidas preventivas” será o assunto tratado pela Doutora em Biotecnologia Industrial, consultora ambiental e presidente do Grupo GA, Gabriela Almeida. Segundo ela, com os desafios impostos pela mudança climática, que tem causado desastres em todo o mundo, a exemplo da recente tragédia no Rio Grande do Sul, debater sobre licenças ambientais e medidas de prevenção tornou-se extremamente relevante, e urgente.

“Está mais do que na hora de a sociedade, dentro das respectivas áreas de atuação, pensar em ações que evitem danos ao meio ambiente e prevejam sinistros que, consequentemente, afetarão a humanidade como um todo. E uma das formas de isso acontecer é através da correta licença ambiental e execução de medidas de mitigação, ou pelo menos, de atenuação de possíveis danos por ela previstos”, comenta Gabriela Almeida.

A última palestra do evento, “Emissão de poluentes atmosféricos e os sistemas de controle e tratamento”, será ministrada pelo Engenheiro Químico, Dirceu Benjamin, ex-funcionário da Administração Estadual do Meio Ambiente de Sergipe (Adema), instituição na qual atuou por mais de 20 anos. Dirceu Benjamin tem no currículo, entre outros importantes feitos, o de ter participado do processo de licenciamento ambiental da maioria das indústrias implantadas no estado.

Entre as explicações que ele dará está a de que as empresas devem realizar o monitoramento de gases do efeito estufa, ou de outros poluentes atmosféricos como fumaça, fuligem e materiais particulados, para evitar danos à saúde pública e ao meio ambiente.

Por Andréa Moura